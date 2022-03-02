أطعمة على الحامل تجبنها

الوكيل الإخباري - حذرت الجمعية الألمانية للتغذية من خطورة بكتيريا الليستريا على الجنين، بسبب خطر الإجهاض، وإصابة الأم بالتهاب السحايا.





أوصت الجمعية الحامل بالابتعاد عن الأسماك المدخنة، والجبن المصنوع من الحليب الخام.





وأضافت الجمعية أن هذه البكتيريا توجود في الأطعمة ذات المصدر الحيواني، وفي الأطعمة النباتية مثل الفواكه والخضروات أيضاً، وشدّدت على الالتزام بمعايير النظافة والاشتراطات الصحية في المطبخ، والحرص على طهي الطعام بشكل تام، للوقاية من العدوى البكتيرية بجميع أنواعها بشكل فعال.

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