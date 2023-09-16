أطعمة لتنظيف رئة المدخن

الوكيل الإخباري - الرئة من الأعضاء المسؤولة عن التنفس وتنقية الهواء الذي يدخل الجسم عن طريق الأنف، وإمداد الجسم بالأكسجين ليخلصه من ثاني أكسيد الكربون.

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ونستعرض في السطور التالية، أبرز الأطعمة المضادة للأكسدة التي تعمل على تنظيف الرئة، وتخلص الجسم من الالتهابات والشوائب.



أطعمة تقلقل من الالتهابات

وفي شأن هذا الصدد، قال الدكتور كريم جمال، أخصائي التغذية العلاجية والحيوية، إن من أبرز الأطعمة التي تقلل من شوائب الجسم، وتحد من الالتهابات وتنظف الرئة، هي الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة وتزيد من مناعة الجسم.



أطعمة تنظف الجسم وتقضي على الشوائب

وأضاف جمال خلال حديثه، أن الأطعمة المضادة للأكسدة هي كل الأطعمة ذات اللون الأحمر الغنية بمادة الليكوبين، وهي:

- التفاح.

- البنجر.

- التوت الأحمر.

- الفجل.

- الفلفل الرومي الأحمر.



وأضاف أخصائي التغذية العلاجية، أن من الأطعمة التي تقلل من الشوائب في الجسم، وتنقيه هي الأطعمة ذات اللون الأزرق، وهي:

- الباذنجان وخاصة قشره.

- التوت الأزرق.

- الكرنب «كابوتشي».

- التين البرشومي.

وأكد الدكتور كريم جمال أخصائي التغذية العلاجية، على أهمية تناول الكركم لأنه من المشروبات التي تكافح الالتهاب الناجم عن التدخين، والالتهاب بالجسم بشكل عام.

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