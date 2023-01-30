الإثنين 30-01-2023
الوكيل الاخباري

بوابة الأردن: البدء بأعمال التنفيذ للحزمة الأولى لمشروع أبراج السادس

إعلان بدء التقدم بطلبات الالتحاق ببرنامج ماجستير الرياضيات في الجامعة الهاشمية

﻿دهس طفل عمره 5 سنوات في إربد

فيديو - الديوان الملكي يهنئ الملك بمناسبة ذكرى ميلاده الحادي والستين

الاتحاد العمالي العام في لبنان يدرس تنفيذ إضراب عام

الملكة تكتب للملك: ليس هناك نعمة أكبر من أن أسير رحلة حياتي بجانبك

وزير العمل: لن يكون هناك أي قرار بتصويب العمالة الوافدة

استقرار أسعار الذهب في الأردن الاثنين

ستولتنبرغ يدعو سيئول إلى توسيع مساعدتها لأوكرانيا

الدولار يتجه لتسجيل خسارة للشهر الرابع على التوالي

الإثنين، 30-01-2023 09:19 ص

أطعمة مفيدة يمكنها تحسين صحة العين و"درء" الالتهابات

619b79fb423604054e301de2


الوكيل الإخباري- تلعب الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات دورا رئيسيا في صحة عينيك. وليس سرا أن اتباع نظام غذائي صحي هو حجر الزاوية لحياة صحية.
ويمكن أن يساعد بعض الأطعمة في تقليل خطر الإصابة بعدوى العين التي يمكن أن تكون أكثر انتشارا خلال الأشهر الباردة، وفقا لأحد الخبراء.

اضافة اعلان


وربما لاحظت أن درجات الحرارة المنخفضة تؤدي إلى إجهاد عينيك، ما يجعلها جافة ومتعبة.


ومع ذلك، فإن الأشهر الباردة تمثل أيضا وقتا تزدهر فيه العدوى البكتيرية والفيروسية.


ونظرا لانتشار بعض التهابات العين من خلال الاتصال المباشر، يمكن أن تنتقل من قبل الأشخاص الذين يعانون من أمراض الشتاء.


لحسن الحظ، يمكن أن ينقذ النظام الغذائي الصحي الملون ويساعد على "درء" التهابات العين.


وهنا قال الصيدلاني العالمي سلطان دجاني، لعلاج عدوى العين: "الأطعمة التي تساعد على تحسين صحة العين وتقليل مخاطر التهاب الملتحمة هي تلك التي تحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن، وخاصة مضادات الأكسدة مثل فيتامين سي والريبوفلافين وفيتامين A والكاروتينات والزنك والنحاس والسيلينيوم وأحماض أوميغا 3 الدهنية. لذلك، من المهم تناول نظام غذائي صحي قدر الإمكان، مع الكثير من الخضار والفواكه والحبوب الكاملة والفاصوليا والعدس، وقليل من المكسرات، واللحوم الحمراء الخالية من الدهون، والأسماك، بما في ذلك الأسماك الزيتية، ومنتجات الألبان أو البدائل". 


وفي حين أن ما تقوم بتضمينه في نظامك الغذائي مهم جدا، فإن ما تقلل منه يلعب أيضا دورا.


وأوصى الخبير بتناول الأطعمة السكرية والدهنية المصنعة بسهولة.
وكما اقترح الصيدلي، فإن سبب فعالية هذا البروتوكول الغذائي يعود إلى العناصر الغذائية التي يحتويها.


وأوصى بتضمين الكثير من البروتين - فكر في البيض ومنتجات الألبان واللحوم والدواجن والأسماك والفاصوليا - لتحسين الشعور بالشبع وتقليل الجوع للوجبات الخفيفة غير المطهية والأطعمة المعالجة للغاية.


علاوة على ذلك، يمكنك البدء في جني فوائد بروتوكول الغذاء الصحي هذا في غضون أسابيع.


وأضاف دجاني: "إذا لم تكن معتادا على الأكل الصحي، فسيستغرق الأمر وقتا لتضمين هذه الأطعمة في نظامك الغذائي. ولكن مع تناولك نظاما غذائيا صحيا بشكل متزايد، يجب أن تلاحظ فرقا في صحتك العامة، والذي سيشمل عينيك، في غضون أسابيع قليلة".


وبمجرد إصابتك بالتهاب الملتحمة أو التهابات العين الأخرى، من الضروري معالجتها "على الفور".


وأضاف الخبير "بالنسبة لالتهاب الملتحمة الجرثومي الحاد، استشر الصيدلي الذي قد يصف قطرات للعين تحتوي على مضاد حيوي كـالكلورامفينيكول".

 

روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2022_2_28_16_6_14_404

أسباب دهون منطقة الحوض .. وهكذا تتخلص منها

tbl_articles_article_23281_31d13276e6-8a35-479c-885e-70f785fe30d7

7 مشكلات صحية تسبب التهاب الحلق

3_59

خمس علامات تحذيرية لمتلازمة الرؤية الحاسوبية

image

5 أعراض شائعة عند النساء تحذر من الإصابة بالنوبة القلبية

2022_7_17_18_8_44_286

طبيب ينصح بعدم تناول المسكنات لعلاج ألم الظهر

2022_7_5_22_3_36_91

أعراض نقص الكوليسترول الجيد .. كيف نحافظ عليه؟

أخبار متعلقة
464026_8_1674709960

أطعمة ضرورية للصحة النفسية

tbl_articles_article_20357_5639c1246d5-3db0-480f-8778-f910865bdb6c

اوميغا3 وصحة العيون .. أبرز ما يجب معرفته

3202122124959205223108

أطعمة مفيدة لصحة العيون

main_image63ce3ac7125af

4 فئات من الأطعمة غير آمنة أثناء الحمل

20231221371264207

خبراء تغذية : 5 أطعمة نقعها مفيد لصحة الجسم

2021_10_26_13_47_16_497

أطعمة ضارة على صحة الأسنان وتسبب التسوس