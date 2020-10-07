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الأربعاء، 07-10-2020 10:46 ص

أطعمة ومشروبات شائعة تسبب الجفاف !

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الوكيل الاخباري - يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة الجفاف التي تؤثر سلباً في الصحة وفي وظائف الجسم كما في مظهر البشرة، وقد يرتبط هذا بتناول بعض أنواع المشروبات والأطعمة.

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وتُعدّ القهوة ومشتقاتها من أبرز الأصناف التي تؤدي إلى الجفاف، لأنها مدرِّة للبول. ولهذا يُنصح بعدم تناول أكثر من كوبين منها يومياً، لأن المبالغة في ذلك تمنع الجسم من امتصاص الصوديوم، ما يسبب هذه المشكلة.


كذلك يقلّل تناول كمية كبيرة من الشاي الأخضر قدرة الجسم على امتصاص الماء، ولهذا من الأفضل شرب ما لا يزيد عن 3 أكواب منه يومياً.


ومن الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى هذا أيضاً، الإكثار من استهلاك البروتينات. وفي هذه الحالة، يُلاحظ أن البول أصبح مركّزاً، وهو دليل على الجفاف.

ويعاني من ذلك أيضاً الأشخاص الذي يُكثرون من تناول صلصة الصويا التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، علماً أن هذا المكوّن يقوم بامتصاص رطوبة الخلايا. وتُعدّ الأطعمة المقلية من الأصناف التي يمكن الإشارة إليها بإصبع الاتهام في هذا السياق أيضاً، لأنها تحتوي على نسبة مرتفعة من الأملاح.

 

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