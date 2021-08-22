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الأحد، 22-08-2021 03:55 م

أطعمة يجب تجنبها عندما تكون معدتك فارغة

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الوكيل الإخباري - قد يستيقظ أحدنا في الصباح الباكر، أو تحضره وجبة الطعام بعد صيام يومٍ طويل فيحتار بأي الأطعمة يبدأ، لكن هناك أطعمة – وإن كانت صحية - قد تكون ضارة عندما تكون المعدة فارغة تماماً من أي شيء.

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1. الخضروات النيئة
لا شك بأن تناول الخضروات النيئة مفيد وصحي، لكن ليس على معدة فارغة، فالطماطم مليئة بالعناصر الغذائية وكميات عالية من فيتامين C.

 

2. لبن الزبادي
السبب الرئيسي لتجنب تناول لبن الزبادي على معدة فارغة هو أن فوائد بكتيريا حمض اللاكتيك الموجودة فيه تصبح غير فعالة بسبب ارتفاع حموضة المعدة، لذلك تحصل على القليل جداً من الفوائد الصحية من اللبن الزبادي عند تناوله أول شيء في الصباح.

 

3. السكر المعالج
ندرك جميعاً أن الإفراط في تناول السكر ضار بالصحة، ولكن هل تعلم أن السكر المضاف إلى معظم الأطعمة المصنعة، مثل شراب الذرة عالي الفركتوز والمحليات الأخرى له التأثير نفسه على الكبد 

 

4. الموز
يعتبر الموز من أشهر الأطعمة التي تعتمد في الحمية الغذائية، إنه يشبع ويساعد في تخفيف الإمساك، ويعتبره بعض خبراء الصحة غذاءً ممتازاً، لكن الموز يحتوي على كميات عالية من المغنيسيوم والبوتاسيوم، مما قد يؤدي إلى اختلال توازن المغنيسيوم والبوتاسيوم في الدم 

 

5. الشاي والقهوة
شرب القهوة على معدة فارغة يزيد الحموضة مما يسبب بدوره حرقة المعدة وعسر الهضم طوال اليوم، أما شرب الشاي على معدة فارغة فإنه يمكن أن يثبط إفراز العصارة المعدية، ويقلل من الصفراء والحمض في المعدة مما يساعد في الهضم الكلي للأطعمة وهو ضروري لعملية إفراز الكوليسترول الزائد من الجسم.


6. عصائر الفاكهة
بالنسبة للكثير من الناس، يعتبر عصير الفاكهة عنصراً أساسياً في وجباتنا الغذائية، ولكن على معدة فارغة، قد يشكل عصير الفاكهة عبئاً إضافياً على البنكرياس، ويمكن أن يؤثر السكر الموجود على شكل سكر فواكه في الفاكهة سلباً على الكبد، 

 

7. الحمضيات
قد تزيد الحمضيات مثل الجوافة والبرتقال من إنتاج الحمض في معدتك، مما يزيد من خطر الإصابة بالتهاب المعدة وقرحة المعدة. 

 

8. البهارات
تناول الأطعمة الحارة أول شيء في الصباح يسبب زيادة في إفراز الأحماض في المعدة، مما قد يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي في المستقبل،

 

9. المشروبات الغازية
المشروبات الغازية ضارة بصحتنا بغض النظر عن الوقت الذي نشربها فيه من اليوم، لكنها تكون أسوأ عند تناولها على معدة فارغة حيث تختلط الأحماض الكربونية مع أحماض المعدة مما يسبب مشاكل صحية مختلفة

 

10. المشروبات الباردة
لا بد أنك سمعت أنه من الأفضل أن تبدأ اليوم بالماء الدافئ والعسل، ومع ذلك يستسلم الكثير منا لإغراء شرب كوب من القهوة المثلجة بدلاً من ذلك. قد يؤدي شرب المشروبات المثلجة على معدة فارغة إلى إتلاف الأغشية المخاطية وجعل عملية الهضم بطيئة خلال اليوم، 

 

11. الزعرور
إن المحتوى العالي من الأحماض العضوية والطرطريك والستريك في الزعرور يولد عصيراً معدياً، وإذا أكله الشخص على معدة فارغة، فسيحتوي على الكثير من الأحماض والغازات.


12. الحلويات
لا تأكل الحلوى على معدة فارغة، لأن البنكرياس بعد الاستيقاظ لا يستطيع إنتاج كميات كافية من الأنسولين، وسيكون الأمر محفوفاً بالمخاطر إذا تناولت الحلويات في الصباح بسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم.


13. البطاطا الحلوة
يعمل حمض التانيك والبكتين الموجودان في البطاطا الحلوة على تحفيز إفراز العصارة المعدية، مما يؤدي إلى إصابة الشخص بحرقة المعدة وعدم الراحة.

 

المصدر - صحتك 

 




 

 


 

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