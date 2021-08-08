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الأحد، 08-08-2021 09:48 م

أهم النصائح للحفاظ على أطقم الاسنان

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الوكيل الإخباري - تتطلب أطقم الأسنان الجزئية أو الكاملة الرعاية المناسبة للحفاظ عليها نظيفة وخالية من البقع وفي أفضل مظهر لها، وكذلك للمحافظة على رائحة الفم الطبيعية.

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أهم النقاط الأساسية للعناية بطقم الأسنان:

 

اغسله عقب تناول الطعام
صب المياه عليه لإزالة بقايا الطعام وغيرها من الجسيمات الرخوة، وقد يفيدك وضع منشفة على الطاولة أو في الحوض أو وضع بعض الماء في الحوض لتفادي تعرّض طقم الأسنان للكسر في حالة سقوطه.


نظف فمك بعد إزالة طقم الأسنان

استخدم فرشاة أسنان بشعيرات ناعمة على الأسنان الطبيعية وشاش أو فرشاة أسنان ناعمة لتنظيف اللسان والخدين وسقف الفم (الحنك).


تعامل مع طقم الأسنان بعناية
تأكد من عدم ثني أو إتلاف البلاستيك أو المشابك عند التنظيف.


نظف طقم الأسنان بالفرشاة على الأقل يوميًا 
عن طريق نقعه ثم تنظيفه بفرشاة مستخدمًا أحد المنظفات غير الكاشطة لطقم الأسنان لإزالة المواد الغذائية واللويحات وغيرها من الترسبات، وفي حالة استخدام لاصق لتثبيت طقم الأسنان، نظف التجاويف المطابقة للثة لإزالة أية مواد لاصقة متبقية، ولا تستخدم مواد تنظيف أطقم الأسنان داخل الفم.


انقعه طوال الليل
تحتاج معظم أنواع أطقم الأسنان إلى البقاء رطبة للحفاظ على شكلها. ضع طقم الأسنان في الماء أو في محلول خفيف مخصص لهذا الغرض طوال الليل، واستفسر من طبيب الأسنان حول الطريقة الصحيحة لتخزين أطقم الأسنان ليلاً، كما ينبغي اتباع تعليمات الشركة المصنعة والموجودة على محاليل التنظيف والنقع.

 

المصدر - صحتك 


 




 

 


 

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