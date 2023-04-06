أعراض أمراض القلب في القدمين .. 3 علامات انتبه إليها

الوكيل الاخباري - يعتقد بعض الأشخاص أن ألم الصدر وصعوبة التنفس والنهجان هم الأعراض الوحيدة لأمراض القلب، ولكن هناك علامات أخرى تظهر على القدمين، تدل على الإصابة بها.

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يستعرض "الكونسلتو" في التقرير التالي، أعراض أمراض القلب في القدمين، وفقًا لموقع "Medical News Today".



أعراض أمراض القلب في القدمين

1- تغير لون القدم

إذا تغير لون القدم إلى الأزرق أو البنفسجي، فهذا دليل على وجود مشكلة في القلب، تمنعه من ضخ ما يكفي من الدم المحمل بالأكسجين إلى الأطراف السفلية.



2- تورم القدمين

عندما يحدث قصور في عضلة القلب، تتراكم السوائل في أنحاء مختلفة من الجسم، مثل البطن والقدمين والكاحلين، مما يؤدي إلى زيادة الوزن.



3- ألم وتنميل في القدمين

يكشف ألم وتنميل القدمين عن الإصابة بمرض الشريان المحيطي، الذي ينتج عن تراكم اللويحات الدهنية في الأوعية الدموية المغذية للأطراف السفلية، مما يؤدي إلى انخفاض أو انقطاع تدفق الدم إلى الساقين.



أعراض أخرى لأمراض القلب

بحسب مؤسسة القلب البريطانية، هناك أعراض أخرى تنذر بأمراض القلب، أبرزها:

- التعب الشديد.

- التعرق المفرط.

- ألم الفك.

- ألم الذراع.

- آلام المعدة.

- ألم الظهر.

- اضطراب ضربات القلب.



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