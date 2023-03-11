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السبت، 11-03-2023 12:10 م

على ماذا يدل سماع الشخص لدقات قلبه ؟

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الوكيل الإخباري- حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر ، من سماع دقات القلب بشكل واضح، لأنه عرض على الإصابة ببعض الأمراض.

وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن سماع دقات القلب عادةً ما يكون علامة تحذيرية على الإصابة بـ:

- سرعة ضربات القلب.

- بطء ضربات القلب.

- عدم انتظام ضربات القلب.

وأوضح أستاذ طب الحالات الحرجة أن المعدل الطبيعي لضربات القلب يتراوح من 60 إلى 90 ضربة في الدقيقة وبين 110 و120 ألف دقة على مدار اليوم.

وأكد أن سماع دقات القلب كثيرًا ما يحدث لمريض الرجفان الأذيني، ولكن بعد مرور 7 أيام، لا يشعر بها كما في السابق، ويرجع السبب إلى تأقلم جسده مع التغير الذي طرأ عليها.

واختتم موافي حديثه بالإشارة إلى سهولة تشخيص سبب سماع دقات القلب، عن طريق تركيب جهاز هولتر، يقوم بحساب عدد النبضات ومدى انتظامها لمدة 48 ساعة أو 3 أيام، حسب رؤية الطبيب.

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الكونسلتو الطبي

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