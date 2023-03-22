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الأربعاء، 22-03-2023 01:15 م

تنميل القدمين أثناء المشي .. عرض لـ 6 حالات صحية

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الوكيل الإخباري-يعاني بعض الأشخاص من تنميل في القدمين أثناء المشي، لدرجة قد تجعلهم غير قادرين على استكمال السير لمسافات قصيرة، فما السبب وراء ذلك؟


أسباب تنميل القدمين أثناء المشي

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في هذا الصدد، حذر الدكتور أحمد كامل، أستاذ المخ والأعصاب بكلية طب قصر العيني في مصر ، من تنميل القدمين أثناء المشي، مؤكدًا أنه غالبًا ما يدل على الإصابة بعدد من الأمراض.

وحدد كامل الأمراض التي يكشف عنها تنميل القدمين أثناء المشي في المشكلات التالية:

- الانزلاق الغضروفي.

- عرق النسا.

- اعتلال الأعصاب الطرفية الناتج عن داء السكري.

- مرض الشريان المحيطي الذي يتسبب في انخفاض تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى الأطراف السفلية، نظرًا لضيق الأوعية الدموية المغذية للقدمين.

- التهاب المفاصل.

- الروماتويد.

وأضاف أستاذ المخ ان تنميل القدمين أثناء المشي قد يكون ناتجًا أيضًا عن بعض العادات اليومية الخاطئة، لعل أبرزها تناول المشروبات الكحولية، لأنها تهدد الأعصاب الطرفية بخطر الالتهاب والتلف.

وأكد أن علاج تنميل القدمين أثناء المشي يختلف من مريض لآخر حسب المشكلة التي تنذر بها، مشددًا على ضرورة زيارة الطبيب، لإجراء الفحوصات اللازمة، لتشخيص السبب على وجه الدقة.

 

 الكونسلتو الطبي 

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