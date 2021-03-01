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الإثنين، 01-03-2021 04:27 م

أعراض الالتهاب الرئوي

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الوكيل الاخباري - قام الطبيب والمقدم التلفزيوني، يفغيني كوماروفسكي، بتعداد العلامات الرئيسية التي قد تدل على تطور الالتهاب الرئوي، ونشرها عبر صفحته في "إنستغرام".

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وصف الطبيب السعال بأنه العرض الرئيسي للمرض. كما نصح بالانتباه لعدم القدرة على التنفس بعمق إذا تسببت هذه المحاولة في نوبة سعال.


من بين العلامات الأخرى، سجل كوماروفسكي الشحوب الواضح للجلد على خلفية الأعراض الأخرى للالتهابات الفيروسية التنفسية الحادة وضيق التنفس عند انخفاض درجة حرارة الجسم.

 

إضافة إلى ذلك، يشير إلى أن الإصابة بالالتهاب الرئوي أي "مرض برد" يستمر لأكثر من سبعة أيام، وكذلك تناول الباراسيتامول أو الإيبوبروفين، دون أن يساعدا في خفض درجة الحرارة المرتفعة.


ولخص كوماروفسكي "معرفة هذه العلامات ضروري حتى لا نتأخر في طلب المساعدة الطبية".

 

سبوتنيك

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