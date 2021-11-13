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السبت، 13-11-2021 04:05 م

أعراض الحمى المالطية

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الوكيل الإخباري - الحمى المالطية هي مرض معدٍ يسببه نوع من البكتيريا يسمى "البروسيلا"، وهي بكتيريا يمكن أن تنتقل من الحيوانات إلى البشر.

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أسباب الحمى المالطية

 

- جرح أو خدش في الجلد.
-عند استنشاق هواء ملوث.
-عند أكل أو شرب شيء ملوث بالبكتيريا، مثل الحليب غير المبستر أو اللحوم غير المطهية جيداً.

 

أعراض الحمى المالطية :

 

غالباً ما تكون الأعراض العامة للحمى المالطية غامضة وتشبه الإنفلونزا، وقد تشمل الأعراض ما يلي:
-الحمى.
-ألم في الظهر.

-أوجاع وآلام في الجسم.
-ضعف الشهية وفقدان الوزن.
-صداع الرأس.
-تعرق ليلي.
-آلام في البطن.
-سعال.
تظهر الأعراض عادة في غضون خمسة إلى 30 يوماً بعد ملامسة البكتيريا، ويعتمد مدى سوء الأعراض على نوع البروسيلا.

 

المصدر - سيدتي 

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