الوكيل الإخباري - الحمى المالطية هي مرض معدٍ يسببه نوع من البكتيريا يسمى "البروسيلا"، وهي بكتيريا يمكن أن تنتقل من الحيوانات إلى البشر.

اضافة اعلان

أسباب الحمى المالطية

- جرح أو خدش في الجلد.

-عند استنشاق هواء ملوث.

-عند أكل أو شرب شيء ملوث بالبكتيريا، مثل الحليب غير المبستر أو اللحوم غير المطهية جيداً.

أعراض الحمى المالطية :

غالباً ما تكون الأعراض العامة للحمى المالطية غامضة وتشبه الإنفلونزا، وقد تشمل الأعراض ما يلي:

-الحمى.

-ألم في الظهر.



-أوجاع وآلام في الجسم.

-ضعف الشهية وفقدان الوزن.

-صداع الرأس.

-تعرق ليلي.

-آلام في البطن.

-سعال.

تظهر الأعراض عادة في غضون خمسة إلى 30 يوماً بعد ملامسة البكتيريا، ويعتمد مدى سوء الأعراض على نوع البروسيلا.

المصدر - سيدتي