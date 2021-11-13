الوكيل الإخباري - الحمى المالطية هي مرض معدٍ يسببه نوع من البكتيريا يسمى "البروسيلا"، وهي بكتيريا يمكن أن تنتقل من الحيوانات إلى البشر.
أسباب الحمى المالطية
- جرح أو خدش في الجلد.
-عند استنشاق هواء ملوث.
-عند أكل أو شرب شيء ملوث بالبكتيريا، مثل الحليب غير المبستر أو اللحوم غير المطهية جيداً.
أعراض الحمى المالطية :
غالباً ما تكون الأعراض العامة للحمى المالطية غامضة وتشبه الإنفلونزا، وقد تشمل الأعراض ما يلي:
-الحمى.
-ألم في الظهر.
-أوجاع وآلام في الجسم.
-ضعف الشهية وفقدان الوزن.
-صداع الرأس.
-تعرق ليلي.
-آلام في البطن.
-سعال.
تظهر الأعراض عادة في غضون خمسة إلى 30 يوماً بعد ملامسة البكتيريا، ويعتمد مدى سوء الأعراض على نوع البروسيلا.
المصدر - سيدتي
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