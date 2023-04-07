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الجمعة، 07-04-2023 11:17 ص

أعراض السكري .. 6 علامات صباحية لا تتجاهلها

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الوكيل الاخباري - يجب الانتباه جيدًا للأعراض التي تظهر على الجسم فور الاستيقاظ من النوم صباحًا، لأن هناك علامات قد تدل على الإصابة بداء السكري.


أعراض السكري الصباحية

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1- جفاف الفم
إذا لاحظت أن فمك جافًا أو تشعر بالعطش الشديد عند الاستيقاظ من النوم صباحًا بشكل متكرر، عليك فحص مستويات سكر الدم على الفور، لاحتمالية أن تكون مصابًا بداء السكري.


2- الغثيان
عادةً ما يشير الغثيان الصاحبي إلى الحمل عند النساء، لكنه ينذر أيضًا بالإصابة بالسكري، خاصةً إذا كان يحدث بصفة متكررة في الصباح بعد الاستيقاظ من النوم.

3- الرؤية الضبابية
لارتفاع سكر الدم في الصباح تأثيرات سلبية على حاسة الإبصار، حيث يتسبب في الشعور بضبابية الرؤية، نتيجة لتضخم عدسة العين.

4- تنميل القدمين
يشكل ارتفاع سكر الدم خطرًا كبيرًا على الأعصاب الطرفية، حيث يعرضها لخطر الإصابة بالتلف والالتهاب، مما يؤدي إلى الشعور بتنميل في القدمين صباحًا.

5- التعب
من المفترض أن تستيقظ من النوم وأنت في قمة النشاط والحيوية، فإذا كنت تعاني من التعب في الصباح باستمرار، فهذا مؤشر على الإصابة بالسكري.

6- رعشة اليدين
تصبح رعشة اليدين في الصباح علامة مؤكدة على الإصابة بالسكري، إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى، مثل التعرق المفرط والارتباك وضعف التركيز.

 

الكونسلتو


 




 

 


 

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