دراسة : القهوة لا تحمي المدخنين من السكري

الوكيل الإخباري- قالت دراسة جديدة موسّعة إن كل فنجان من القهوة يتم تناوله يومياً يقلل من خطر الإصابة بالسكري ومقاومة الأنسولين بنسبة 4%، وإن الفائدة تكون أكبر للذين يشربون القهوة المصفاة أو الإسبرسو، ولدى غير المدخنين، أو من أقلعوا عن التدخين.



وفسرت الدراسة التي أجريت في جامعة إيراسموس روتردام تأثير القهوة بأنها تقلل تركيز العناصر المعزّزة للالتهابات في البلازما، وتزيد من مضادات الالتهابات.

ونُشرت الدراسة في مجلة التغذية السريرية، واعتمدت على بيانات أكثر من نصف مليون شخص من سجلات البنك الحيوي البريطاني، وبيانات "دراسة روتردام" وهي دراسة شملت سكان المدينة الهولندية.

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وتوصلت النتائج إلى أن تناول القهوة يحد من خطر الإصابة بالسكري عن طريق الحد من الالتهاب تحت الإكلينيكي.



ووجدت الدراسة أن ارتباط القهوة مع علامات انخفاض الالتهاب يحدث لدى المدخنين، أو من أقلعوا عن التدخين، واعتبر الباحثون أن التدخين عامل محير في تحليلهم، لكن نظراً لأنه يزيد الالتهابات داخل الجسم لا يستفيد المدخنون من فائدة القهوة الوقائية.

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