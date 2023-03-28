الأربعاء 29-03-2023
الوكيل الاخباري

اعلان تقسيط عزائم رمضان للأردنيين يثير الجدل

ما حكم مشاهدة المسلسلات في رمضان، وما أثر ذلك على اجر الصيام؟ الافتاء تُجيب

وزير الداخلية: 5500 شخص عادوا إلى منازلهم بموجب وثيقة الجلوة

تقرير: الذكاء الاصطناعي سيفقد العالم 300 مليون وظيفة

الأوقاف تدعو المواطنين المقبولين للحج إلى سرعة استلام تصاريحهم

تراجع الإسترليني مقابل الدولار

المطاعم: الحركة ضعيفة

الخصاونة: الحكومة لا تضيق على الأردنيين ودول مجاورة لا تجد الخبز

الصفدي: تعيينات الخارجية شفافة

ارتفاع أسعار الذهب محليا 20 قرشا للغرام الأربعاء

الثلاثاء، 28-03-2023 10:49 ص

دراسة : القهوة لا تحمي المدخنين من السكري

istock-467148153


الوكيل الإخباري- قالت دراسة جديدة موسّعة إن كل فنجان من القهوة يتم تناوله يومياً يقلل من خطر الإصابة بالسكري ومقاومة الأنسولين بنسبة 4%، وإن الفائدة تكون أكبر للذين يشربون القهوة المصفاة أو الإسبرسو، ولدى غير المدخنين، أو من أقلعوا عن التدخين.

وفسرت الدراسة التي أجريت في جامعة إيراسموس روتردام تأثير القهوة بأنها تقلل تركيز العناصر المعزّزة للالتهابات في البلازما، وتزيد من مضادات الالتهابات.
ونُشرت الدراسة في مجلة التغذية السريرية، واعتمدت على بيانات أكثر من نصف مليون شخص من سجلات البنك الحيوي البريطاني، وبيانات "دراسة روتردام" وهي دراسة شملت سكان المدينة الهولندية.

اضافة اعلان


وتوصلت النتائج إلى أن تناول القهوة يحد من خطر الإصابة بالسكري عن طريق الحد من الالتهاب تحت الإكلينيكي.


ووجدت الدراسة أن ارتباط القهوة مع علامات انخفاض الالتهاب يحدث لدى المدخنين، أو من أقلعوا عن التدخين، واعتبر الباحثون أن التدخين عامل محير في تحليلهم، لكن نظراً لأنه يزيد الالتهابات داخل الجسم لا يستفيد المدخنون من فائدة القهوة الوقائية.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
naom_58d3953f9add6-1440x907

الوفاة المفاجئة بسبب الأزمة القلبية .. ما اسبابها؟

نصائح-رمضانية-في-الأكل (1)

ماذا تفعل بين فترة الإفطار والسحور؟ 5 نصائح بسيطة لاتباعها برمضان

2020_5_4_16_55_13_489

مادة غذائية تجنبك العطش نهار رمضان

تأثير_سلوك_الآباء_على_الأبناء

إلى أي مدى تؤثر شخصية الآباء على الأبناء؟

image

فائدة غير متوقعة للجزر .. يقي من هذا المرض القاتل !

Doc-P-1049217-638149326762527770

11 علامة مبكرة للخرف

أخبار متعلقة
image

اكتشاف خلل يؤدي إلى الإصابة بالسكري

image

ما هو تأثير الكافيين على الدهون والسكري؟

6411a1ea4c59b7604b249ed6

ما هي كمية القهوة اليومية التي نحتاجها لدرء خطر الإصابة بـ"قاتلين صامتين"؟

176-120703-drink-coffee-empty-stomach_700x400

لماذا يشعر البعض بالدوخة بعد شرب القهوة؟

63fc95224c59b77f562d84d0

وجبة خفيفة يمكن لتناولها باعتدال أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري

41961198_101

معلومة هامة لمرضى السكري حول شرب القهوة