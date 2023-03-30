5 طرق للتعامل مع طنين الأذن عند النوم

الوكيل الإخباري- يعتبر الحرمان من النوم أحد المحفزات لطنين الأذن، وهي حالة مزعجة تتسبب في سماع المريض لصوت طقطقة أو خفقان أو صوت طقطقة منخفض الطبقة أو مرتفع الطبقة.



نستعرض في التقرير التالي، طرق التعامل مع طنين الأذن عند النوم، وفقًا لموقعي "Mayo clinic" و"the Sleep doctor".

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كيف يؤثر طنين الأذن على النوم؟

يعاني المصابين بطنين الأذن من صعوبات في النوم ليلًا، التي يمكن أن تسهم في حدوث اضطرابات الأرق، عندما يؤثر طنين الأذن على النوم، يمكن أن يؤدي إلى الحرمان من النوم.



يمكن أن يؤثر عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم على الأداء أثناء النهار من خلال زيادة صعوبة التركيز والتأثير على الحالة المزاجية للشخص.

طرق التعامل مع طنين الأذن عند النوم

1-تجنب مشروبات الكافيين

تقليل تناول المشروبات الكحولية والكافيين والنيكوتين، حيث من الممكن أن تؤثر هذه المواد، خصوصًا عند استخدامها بكثرة، في تدفق الدم وتسهم في حدوث طنين الأذن، لذا يجب تجنب تناول هذه المشروبات قبل النوم مباشرًة.



2-تشغيل موسيقى

تعرف هذه التقنية العلاجية بالضوضاء البيضاء يتضمن العلاج الصوتي تشغيل أصوات بسيطة ومهدئة مثل أصوات من الماء أو محاكاة بيئة ليلية، يُسمى أيضًا إخفاء الصوت، يمكن أن يساعد العلاج الشخص على تحويل تركيزه من رنين الأذنين إلى صوت أكثر متعة، قد يؤدي استخدام مولد صوت منضدي في الليل إلى إخفاء رنين الأذن، خاصةً عند الأشخاص الذين يعانون من طنين خفيف.



3-المكملات الغذائية

يرى بعض الأشخاص تحسنًا في أعراض طنين الأذن عند استخدام المكملات الغذائية مثل الجنكة بيلوبا أو الميلاتونين، والميلاتونين هرمون مهم للنوم متوفر بدون وصفة طبية كمساعد على النوم.



4-وضعية النوم

يقترح بعض الخبراء أن الأشخاص المصابين بطنين الأذن يرفعون رؤوسهم أثناء النوم، قد يقلل وضع النوم هذا من احتقان الجيوب الأنفية ويجعل من الصعب ملاحظة رنين الأذنين.



5-تحسين عادات النوم

لتقليل تأثير طنين الأذن على النوم، يمكن للمصابين اتخاذ خطوات لتحسين عادات نومهم، التي تسمى أيضًا نظافة النوم يتضمن تحسين عادات النوم الحفاظ على جدول نوم منتظم، أخذ وقت للاسترخاء قبل النوم، تجنب الأنشطة التي تتداخل مع النوم، مثل استخدام التكنولوجيا في الساعات القليلة الماضية قبل النوم.



الكونسلتو الطبي

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