السبت 25-12-2021
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السبت، 25-12-2021 04:12 م

أعراض الغدة الخاملة عند النساء

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الوكيل الإخباري - أعراض الغدة الدرقية الخاملة عند النساء أو أعراض قصور الغدة الدرقية، تتطلب العلاج السريع منعاً لتفاقم الحالة، والتسبب بأمراض قد تكون خطيرة على الصحة.

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مع خمول أو قصور الغدة الدرقية، يمكن رؤية العديد من الأعراض، لكن كل مريض يعاني من عدد قليل منها؛ نظراً لأن قصور الغدة الدرقية هو مرض بطيء الظهور؛ فمن الشائع ألا يحدد الشخص هذه الأعراض على أنها ناجمة عن مرض واحد تشعرين بالتعب أو الاكتئاب أو ضيق التنفس مع المجهود؛ فقد لا تربطين بين هذه العلامات؛ غالباً ما يتم تشخيص قصور الغدة الدرقية عند استبعاد الأسباب الأخرى الأكثر وضوحاً.

 

من الشائع جداً أن يكون قصور الغدة الدرقية معتدلاً ولا ينتج عنه أعراض ملحوظة، لكن عندما تظهر الأعراض قد تلاحظين:

- التعب المزمن.
- زيادة الحساسية للبرد.

- بطء ضربات القلب بشكل غير عادي.

- زيادة الوزن.

- جلد جاف.
- الاكتئاب أو مشاكل الذاكرة.
- ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.
- تشنجات العضلات.

- إمساك.

 

المصدر - سيدتي

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