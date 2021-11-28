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الأحد، 28-11-2021 04:04 م

علامات الاكتئاب عند المرأة

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الوكيل الإخباري - يُعد الاكتئاب من الأمراض النفسية الشائعة عند النساء، حيث أثبتت الدراسات أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب من الرجال بمقدار الضعف؛ ومن المحتمل أن تُصاب 1 من كل 4 نساء بنوبة اكتئاب شديدة في مرحلة ما من الحياة.

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ما هو الاكتئاب؟

الاكتئاب هو اضطراب مزاجي خطير ومنتشر، يسبب مشاعر الحزن واليأس والعجز وعدم القيمة. ويمكن أن يكون الاكتئاب خفيفاً إلى متوسط مع أعراض اللامبالاة وقلة الشهية وصعوبة النوم وتدني احترام الذات والتعب بدرجة منخفضة، أو يمكن أن تكون أكثر حدّة.

 

علامات الاكتئاب عند المرأة

 

-استمرار المزاج الحزين أو القلق.
-فقدان الاهتمام أو الاستمتاع بالأنشطة.
-الأرق أو الغرابة أو البكاء المفرط.
-الشعور بالذنب وانعدام القيمة والعجز واليأس والتشاؤم.
-النوم كثيراً أو قليل جداً، والاستيقاظ في الصباح الباكر.
-فقدان الشهية أو فقدان الوزن، أو الإفراط في الأكل وزيادة الوزن.
-طاقة أقل وتعب وشعور بالتباطؤ.
-خواطر موت أو انتحار أو محاولات انتحار.
-صعوبة في التركيز أو التذكر أو اتخاذ القرارات.
-الأعراض الجسدية المستمرة التي لا تستجيب للعلاج مثل الصداع واضطرابات الجهاز الهضمي والألم المزمن.

 

المصدر - سيدتي

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