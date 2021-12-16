الخميس 16-12-2021
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الخميس، 16-12-2021 02:39 م

طرق استعادة النشاط والحيوية للجسم والعقل

طرق استعادة النشاط والحيوية للجسم والعقل


الوكيل الإخباري - يمر الإنسان في الحياة بشكل عام بعدد من الضغوط الحياتية على اختلافها والتي قد تتكرر بشكل دوري، وبالتالي تؤثر على صحة الجسم والعقل، وفي أبسط الحالات يمكن أن تسبب خمول وشعور بالتعب والإرهاق، فكيف يمكن استعادة نشاط الجسم والعقل؟

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نشر موقع "كونسمر ريبورتس" مجموعة من الطرق التي يمكن تنفيذها لاستعادة نشاط وحيوية الجسم والعقل وهي:

عدم لوم النفس: يشير كتاب "عادات صغيرة" لعالم السلوك "بي جي فوج"، أنه يجب عدم لوم النفس على أمور غير مثالية في الحياة لأن التعديلات والإجراءات والسلوكيات الصغيرة يمكن أن تضيف للشخص وتحسن من مزاجه.

 

التحلي بالهدوء: لأن الإجهاد والقلق والتوتر تؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي والصداع والاكتئاب وأمراض القلب، ويمكن الاستعانة بالطبيب النفسي للمساعدة على التحلي بالهدوء.

 

المساحة الخضراء: وضع النباتات الخضراء في المنزل ينقي الهواء ويبعث الشعور بالهدوء والإيجابية.

تمارين التنفس: طريقة مهمة للتخلص من التوتر والقلق، وحتى مساعدة النفس في التخلص من الضغوط اليومية وإعادة ضبط الأعصاب والدماغ.

الموسيقى: تحسن المزاج، وتقلل القلق وضغط الدم، وتساعد في إبطاء معدل ضربات القلب السريع.

 

التنوع في ممارسة تمارين اللياقة البدنية: وهي طريقة للاستمرار في ممارسة الرياضة.

 

التخلص من العادات السيئة وخلق عادات جيدة: وينطبق ذلك على كل مناحي الحياة ويجب الاستعانة بطرق مختلفة للالتزام بالعادات الجيدة.


تدلل النفس بالتدليك الذاتي:  التدليك هو طريقة مدعومة بالبحوث لتهدئة الآلام والألم والتيبس ويمكن أن يساعد في تقليل وجع العضلات بعد التمرين.


تناول الطعام بذكاء: إدخال الخضروات والفواكه والبروتين بكميات أكثر، والتخلص من الأطعمة الضارة تدريجياُ، والحرص على تناول الدهون الصحية والتقليل الأطعمة المصنعة والمليئة بالكربوهيدرات.

 

المصدر - هي

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