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السبت، 09-10-2021 04:32 م

أعراض المرحلة الرابعة من سرطان الثدي

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الوكيل الإخباري - أعراض سرطان الثدي في المرحلة الرابعة، وللعلم فإن مرض سرطان الثدي يتألف من 4 مراحل إضافة إلى مرحلة 0 وهي المرحلة التي يتم فيها اكتشاف أول علامة للسرطان على شكل خلايا غير طبيعية في المنطقة المصابة، قبل انتشارها والتأكد من أنها سرطانية.

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وتعد المرحلة الرابعة من سرطان الثدي هي المرحلة المتقدمة والأشد للمرض، وهي المرحلة التي لا ينفع العلاج فيها بسبب انتشار السرطان لأجزاء وأعضاء أخرى من الجسم.

أعراض سرطان الثدي في المرحلة الرابعة

هي المرحلة التي يُطلق عليها سرطان الثدي النقيلي، وفيها يكون المرض قد انتشر خارج الثدي لأعضاء حيوية أخرى في الجسم مثل الرئتين أو الدماغ. كما يكون سرطان الثدي غير قابل للشفاء بسبب انتشاره خارج الثدي.

وفي حالة اكتشاف سرطان الثدي في المرحلة الرابعة، تعاني المريضة من أعراض شائعة هي الآتية:

1 - تورم الثدي: تكون الأورام صغيرة جداً في المراحل المبكرة من السرطان بحيث يصعب رؤيتها أو الشعور بها. لهذا يلجأ الطبيب لتصوير الثدي بالأشعة السينية وتقنيات أخرى لفحص السرطان للكشف عن العلامات المبكرة للتغيرات السرطانية. لكن قد تشعر المرأة هلال هذن المرحلة بتورم الثدي وبعض المناطق حوله وتحت الإبط.
2 - تغيرات الجلد: مثل حكة الجلد أو الرعشة، واحمرار المنطقة المصابة. كما تعاني بعض السيدات من جفاف الجلد والإحمرار والتورم.
3 - إفرازات الحلمة: الذي قد يحدث في أي مرحلة من مراحل سرطان الثدي، وفي المرحلة الرابعة يكون سائل الحلمة أصفر ويشبه القيح ودموياً في بعض الأحيان.
4 - التورم: في الثدي أو الذراع المصابة، ويحدث التورم نتيجة كبر العقد الليمفاوية تحت الذراع وكونها سرطانية، ما يحول دون التدفق الطبيعي للسوائل والتسبب بالوذمة الليفية.
5 - ألم الثدي: تشعر المرأة في هذه المرحلة بالألم والضغط وتضرر الأنسجة نتيجة تكاثر الخلايا السرطانية ونمو السرطان. كما يمكن للورم الكبير أن ينمو ويتسبب بتقرحات مرلمة، ويمكن أن ينتشر أيضاً في عضلات الصدر والأضلاع مسبباً الألم.

6 - الإعياء: من أكثر الأعراض شيوعاً عند الأشخاص المصابين بالسرطان، ما يجعل الحياة اليومية أكثر صعوبة.
7 - الأرق: عرض آخر من أعراض سرطان الثدي في المرحلة الرابعة، بسبب الألم وعدم الراحة.
7 - إضطراب المعدة وفقدان الشهية وخسارة الوزن: يمكن أن يتسبب سرطان الثدي بالغثيان والتقيؤ والإسهال والإمساك وقلة النوم، وهو ما ينعكس سلباً على تناول الطعام براحة. كما أن الحاجة لتجنب بعض الأطعمة يزيد من معاناة المريضة من الحصول على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها جسمها، ما يجعلها تفقد الشهية وتخسر الوزن بشكل كبير مع الوقت.
8 - ضيق التنفس: قد تحدث صعوبة في التنفس، بما في ذلك ضيق الصدر وصعوبة التنفس العميق لدى مرضى سرطان الثدي في المرحلة الرابعة، ما يعني إنتشار السرطان إلى الرئتين، ويمكن أن يصاحبه سعال مزمن أو جاف .


وفي المراحل المتأخرة من سرطان الثدي، قد يتسبب بأعراض أخرى مثل اليرقان، والحمى، والاستسقاء، والتورم، وفقدان الوزن الشديد. وعندما ينتشر السرطان في الدماغ يمكن أن يسبب أعراضاً عصبية، تشمل مشاكل التوازن، والتغير البصري، وصداع الرأس، والدوخة، والضعف .

 

المصدر - هي

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