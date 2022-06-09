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الخميس، 09-06-2022 03:56 م

أعراض النوم القهري

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الوكيل الإخباري - النوم القهري أو الخدار أو التغفيق هو حالة مزمنة من اضطرابات النوم، ويمتاز بالنعاس الشديد أثناء النهار ونوبات مفاجئة من النوم؛ الأمر الذي يسبب اضطرابات كبيرة في الروتين اليومي.

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العلاج النهائي غير متوفر، في حين تساعد الأدوية وإدارة أسلوب الحياة والدعم الاجتماعي، على التحكم بالأعراض.

 

أعراض النوم القهري

 

أعراض النوم القهري قد تسوء في أول بضع سنوات، وتبقى لمدى الحياة، ولعل أبرزها:

- النعاس المفرط في النهار، حيث يشعر المريض بفرط النعاس في أي وقت وفي أي مكان، ومن دون إنذار.
- قلة الانتباه والتركيز: يظهر النعاس المفرط كأول عارض خلال النهار، مما يفضي إلى صعوبة كبيرة في التركيز والانتباه.
- خلل أو فقدان التوتر العضلي المفاجئ: يمكن أن تؤدي هذه الحالة إلى عدد من التغييرات الجسدية، بدءاً من تداخل الكلام إلى ضعف كلي لمعظم العضلات. وهذه الحالة قد تستمر لدقائق معدودة.
- التخشّب: هي حالة غير قابلة للتحكم فيها، ولا تحدث لجميع المصابين بالنوم القهري. تُستثار هذه الحالة بالمشاعر العنيفة، مثل المشاعر الإيجابية كالضحك والإثارة، أو مشاعر الخوف أو الغضب. على سبيل المثال، عندما يضحك المريض، قد يتدلى رأسه دون تحكم أو تلتوي ركبتاه.
- الشلل المؤقت: يُحدِث الشلل عجزاً عن الحركة أو التحدُّث أثناء الخلود إلى النوم أو عند الاستيقاظ. وهذه النوبات تستمر عادة لبضع ثوانٍ أو دقائق، لكنها تكون مخيفة.
- حركة العين السريعة خلال النوم، وتُعَد المرحلة التي تحدث فيها معظم الأحلام. قد تحدث مرحلة حركة العين السريعة في أي وقت من اليوم في الأشخاص المصابين بالنوم القهري.
- الهلوسات: تسمَّى هلاوس تنويمية إن حدثت في مرحلة الاستغراق في النوم، وتسمَّى هلاوس ما قبل اليقظة إن حدثت وقت الاستيقاظ.
- اضطرابات النوم: قد يعاني الأشخاص المصابون بالنوم القهري من اضطرابات النوم الأخرى، مثل انقطاع النفس الانسدادي النومي، ومتلازمة تململ الساقين والأرق أيضاً.

 

 

سيدتي

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