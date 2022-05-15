نصائح للمساعدة على زيادة التركيز وتعزيز الإنتاجية

الوكيل الإخباري - إن المعاناة من أجل التركيز، سواء كانت تجربة جديدة بالنسبة لك أو شيئًا يعاني منه منذ فترة غير قصيرة، هي أمر مزعج بل ويكون مثيرًا للقلق والخوف في بعض الأحيان.

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إن قلة التركيز هي مشكلة حقيقية يعاني الكثيرون منها، ولذا تم تجميع النصائح المثالية من الخبراء لمساعدة من يواجه تلك المشكلة على العودة إلى المسار الصحيح.

ويقدم الخبراء بعض الحلول طويلة المدى وقصيرة المدى التي يمكنك تنفيذها بسهولة وفي أسرع وقت:

1. المزيد من النوم

قال الخبير الأميركي يوهان هاري، صاحب المؤلفات الأكثر مبيعًا، إن الطريقة الأولى لزيادة الانتباه هي الحصول على المزيد من النوم، لأنه مفيد بشكل لا يصدق ووقت أساسي للدماغ لكي تغسل كل النفايات الأيضية التي تتراكم خلال النهار. وعندما لا يحصل الشخص على قسط كافٍ من النوم، يمكن أن يؤدي إلى ضعف التركيز وقصر فترة الانتباه.

2. العناية بالاحتياجات الأساسية

تشمل العناية بالاحتياجات الأساسية تناول وجبات غنية بالعناصر الغذائية ولذيذة، وفي هذا السياق، ينص ساكس بتجربة اتباع حمية البحر الأبيض المتوسط وتناول كميات كافية من المياه. كما يمكن أن تشمل العلاجات الفورية الأخرى أخذ قيلولة أو تناول وجبة خفيفة.

3. المكملات الغذائية

يساعد تناول المكملات الغذائية على الاستفادة من العناصر الغذائية المستهدفة مما يمنح النشاطات الحيوية الداعمة للدماغ. ينصح الخبراء بتناول مكملات غذائية تحتوي على الكافيين الفوري من فاكهة القهوة الكاملة والكافيين المطرد المستمر من حبوب البن الخضراء وجذر الجينسنغ وبذور الغوارانا وفيتامين B12.

4. النشاط البدني

يعتبر أي نوع من الحركة البدنية بمثابة استراحة للعقل، وفي بعض الأحيان تكون الاستراحة هي ما يحتاج له البدن ليكون أكثر إنتاجية. يساعد تحريك الجسم في دعم الذاكرة والوظيفة الإدراكية. كشفت مراجعة علمية، صدرت عام 2020 وتم نشرها في موقع Translational Sports Medicine، أن دقيقتين فقط من الحركة عالية الكثافة تعمل على تحسين التركيز لمدة ساعة.

5. التأمل

يوصي ساكس وإلبرت والعديد من الخبراء الآخرين بتمرينات التأمل للمساعدة في التركيز. كما ثبت أن تمرينات تأمل Sahaja yoga على وجه التحديد تساعد على تقوية كل من التركيز والتحكم.

6. إغلاق الهاتف

يؤدي فتح منصات التواصل لبضع لحظات أثناء العمل إلى تشتيت الانتباه أكثر مما يعتقد المرء. في الواقع، تُظهر الأبحاث أن الأمر يستغرق 23 دقيقة للعودة إلى المسار الصحيح بعد تشتيت الانتباه. لذا، ينصح الخبراء بترك الهاتف في وضع "الرجاء عدم الإزعاج" أو حتى وضع "الطائرة"، والتأكد من أنه بعيد عن متناول اليد أثناء العمل أو الاستذكار.



7. تقنية بومودورو

تقسم هذه الطريقة فترات العمل إلى مقاطع مدة كل منها 30 دقيقة، عبارة عن 25 دقيقة من العمل ثم استراحة لمدة خمس دقائق. أبلغ العديد من الأشخاص عن إنتاجية أفضل وقدرة على التركيز بعد اتباع تقنية بومودورو.

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