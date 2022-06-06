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الإثنين، 06-06-2022 02:39 م

بنت أم ولد.. هل تختلف حركة الجنين حسب نوعه؟

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الوكيل الإخباري - حركة الجنين تبدأ بعد إنتهاء مرحلة التكوين، وقد تبدأ إما في الشهر الرابع أو الشهر الخامس من الحمل، وهي مؤشر هام لسلامة الجنين منذ الحركة الأولى له في بطن أمه، ومروراً بمراحل الحمل المختلفة، ولذلك يجب على الحامل متابعة حركة الجنين بعناية أثناء الحمل.

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وبحسب خبرات الجدات والأمهات توجد علاقة بين توقيت حركة الجنين، ونوعه، كما سيلي ذكره من خلال تناول النقاط التالية:


ما هي العلاقة بين حركة الجنين ونوعه؟
وحول علاقة حركة الجنين بنوعه، توجد بعض الوسائل التقليدية التي تخبر الحامل بنوع جنينها دون عمل آشعة بالموجات فوق الصوتية "سونار"، مثل: توقيت حركة الجنين، إذ يكون ذكراً إذا بدأت حركة الجنين في الشهر الرابع من الحمل، ويكون الجنين أنثى إذا بدأت حركته في الشهر الخامس من الحمل ( آخر الخامس).

 

ما الفرق بين حركة الجنين الذكر وحركة الجنين الأنثى؟
يتمثل الفرق بين حركة الجنين الذكر وحركة الجنين الأنثى في ما يلي:


التوقيت
تبدأ حركة الجنين الذكر في الشهر الرابع من الحمل، في حين تبدأ حركة الجنين الأنثى في الشهر الخامس من الحمل.


القوة والعدد
حركة الجنين الذكر تكون قوية وقليلة، في حين تكون حركة الجنين الأنثى ضعيفة، ولكنها  أكثر نشاطاً وسريعة لا تتوقف.


التركيز
تتركز حركة الجنين الذكر بشكل أكبر في الجزء العلوي من البطن، ويكون شعور الأم بها وكأنها مثل السمك التي تسبح في الماء.

 

ما هي الأوقات التي تزيد فيها حركة الجنين بوجه عام؟
بحسب العسلي تزيد حركة الجنين الأنثى والذكر في الحالات التالية:


- بعد تناول الحامل للطعام والعصائر.
- أثناء نشاط الأم.


وتقل حركة الجنين أثناء نوم الأم ومع كبر حجمه وزيادة نموه داخل الرحم.
وأخيراً، شددت العسلي على ضرورة متابعة الحامل لحركة الجنين لأنها تفيد في إكتشاف أي مشكلة قد يتعرض لها الجنين داخل بطن أمه وعلاجها، وخصوصاً مع الإكتشاف المبكر.

 

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