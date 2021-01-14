أعراض تدل على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم

الوكيل الاخباري - كشفت مجموعة من الأطباء عن عدة أعراض جسدية، قد تؤشر على ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

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ووفقا لموقع "إكسبريس" البريطاني، فإن ممثلي "Medicover"، وهي شبكة مستشفيات أوروبية كبيرة، كشفوا عن أعراض في الجسم يمكن أن تكون إشارات تحذيرية لمشكلة ارتفاع الكوليسترول في الجسم، وهو السبب الرئيسي لانسداد الأوعية الدموية وأمراض القلب، وكذلك أمراض الدماغ، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية.



وقال الأطباء: "عادة لا تسبب مستويات الكوليسترول المرتفعة أعراضًا شديدة، وفي معظم الحالات لا يتم اكتشاف وجودها إلا في حالات الطوارئ، لكن هناك مجموعة معينة من الأحاسيس الجسدية التي تشير إلى هذا الانتهاك. قد يشير وجود أي من هذه إلى أن مستوى الكوليسترول لديك مرتفع بشكل خطير".

إذا تم العثور على الأعراض التالية، يوصي الخبراء بمناقشتها مع المعالج:



- ألم في الذراعين والساقين:

يساهم تراكم الكوليسترول في انسداد تجويف الأوعية الدموية الموجودة في الأطراف. يحدث هذا التراكم تدريجيًا ويمكن الشعور بألم غير معقول (للوهلة الأولى) في الذراعين والساقين لفترة طويلة.



- إحساس بوخز متكرر:

تؤدي مستويات الكوليسترول المرتفعة إلى زيادة تدفق الدم، مما يعوق تدفق الدم النشط إلى الأعصاب وينتج عن ذلك إحساس بالوخز في اليدين والقدمين.



- ألم في الجانب الأيسر من الصدر:

إذا شعرت بألم في الصدر بشكل متقطع، فهذا قد يشير إلى انسداد الأوعية الدموية حول القلب. في بعض الأحيان عند الشعور بعدم الراحة، يمكن أن ينتشر الألم حتى الرقبة.



- صداع متكرر في مؤخرة الرأس:

عندما يتسبب الكوليسترول الزائد في حدوث انسداد في الأوعية الدموية حول الرأس، فإنه يساهم في الشعور بالألم في مؤخرة الرأس. يعتبر الخبراء أن هذه العلامة هي واحدة من أخطر العلامات. إذا لم تتوقف عملية تراكم لويحات الكوليسترول في الأوعية الدموية للرأس، فإن الشخص معرض لخطر الإصابة بسكتة دماغية.

سبوتنيك

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