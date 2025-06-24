طرق بسيطة للتخلص من احتقان الأنف

الوكيل الإخباري- يعتبر احتقان الأنف من أكثر المشكلات انتشارا، خاصة خلال موسم الحساسية وفصلي الخريف والشتاء. فما هي الطرق الأكثر فعالية لحل هذه المشكلة؟.

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