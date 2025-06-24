الثلاثاء 2025-06-24 10:52 ص
 

لا تهمله.. كيس اللثة مؤشر لمشكلة صحية تتطلب تدخلاً سريعاً

بلقف56غ
تعبيرية
 
الثلاثاء، 24-06-2025 10:21 ص

الوكيل الإخباري-    حذّرت عيادة "كاريه لطب الأسنان" في مدينة كولونيا الألمانية من خطورة الأكياس التي قد تتكوّن في اللثة أو عظم الفك، مؤكدة أنها غالباً ما تكون نتيجة التهاب غير معالج، وقد تسبب ألماً شديداً عند ضغطها على الأعصاب.

وأشارت العيادة إلى أن هذه الأكياس لا تُكتشف في الغالب إلا بعد أن يكبر حجمها، وهو ما قد يؤدي إلى تخلخل الأسنان أو تشوهات في الفك، وفي بعض الحالات قد تصل المضاعفات إلى حدوث كسور في عظم الفك.

وفي حال تأكيد التشخيص عبر الأشعة السينية، يتم استئصال الكيس جراحياً تحت التخدير الموضعي، وقد تستدعي الحالات المتقدمة تعويض العظم بمواد خاصة.

كما أوصت العيادة بضرورة إجراء فحوصات دورية حتى بعد العلاج، نظراً لإمكانية تكرار ظهور الأكياس دون أعراض واضحة.

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الجزيرة 

 
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