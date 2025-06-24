لا تهمله.. كيس اللثة مؤشر لمشكلة صحية تتطلب تدخلاً سريعاً

وأشارت العيادة إلى أن هذه الأكياس لا تُكتشف في الغالب إلا بعد أن يكبر حجمها، وهو ما قد يؤدي إلى تخلخل الأسنان أو تشوهات في الفك، وفي بعض الحالات قد تصل المضاعفات إلى حدوث كسور في عظم الفك.
وفي حال تأكيد التشخيص عبر الأشعة السينية، يتم استئصال الكيس جراحياً تحت التخدير الموضعي، وقد تستدعي الحالات المتقدمة تعويض العظم بمواد خاصة.
كما أوصت العيادة بضرورة إجراء فحوصات دورية حتى بعد العلاج، نظراً لإمكانية تكرار ظهور الأكياس دون أعراض واضحة.
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