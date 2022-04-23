الوكيل الإخباري - يمكن أحياناً الخلط بين حساسية الربيع أو التهاب الأنف التحسسي (التي تحدث في الربيع غالباً أو مع تغير الفصول) ونزلات البرد التقليدية: العطس، وسيلان الأنف، والتهاب الملتحمة ... أعراض محددة.

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التهاب الأنف التحسسي هو التهاب في المجاري الهوائية العليا، ويحدث عندما يكون الشخص الحساس في وجود مع مسببات الحساسية، بشكل رئيسي مثل عث الغبار وحبوب اللقاح والقطط.





أعراض حساسية الربيع أو التهاب الأنف التحسسي



عندما يدخل الشخص المصاب بالحساسية من حبوب اللقاح الحقل في الربيع، يمكن أن يكون رد فعله فورياً وعنيفاً بشكل عام، وهو سمة من سمات التهاب الأنف التحسسي الموسمي. وفي الآتي يحدد الدكتور جوليان كوتيت، طبيب الحساسية، أعراض الحساسية:



- العطس.

- جريان الأنف مع حكة.

- انسداد الأنف.

- عيون دامعة، مع شعور بوجود حبة رمل في العين.

- صعوبة التنفس مع صرير، وقد يظهر السعال.

- إحساس بضيق في الصدر.

- حكة في الحلق.

- الشعور بالتهيج والتعب.

لدى نصف المصابين بالحساسية من حبوب اللقاح، كل هذه الأعراض مرتبطة بالتهاب الملتحمة. في الحالات الشديدة، يمكن أن تنتهي هذه المرحلة بنوبة ربو.

سيدتي