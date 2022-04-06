حساسية حبوب اللقاح قد تقترن بحساسية الطعام أيضاً

الوكيل الإخباري - قالت الجمعية الألمانية للحساسية والربو إن مرضى حساسية حبوب اللقاح قد يعانون أيضاً من حساسية تجاه بعض الأطعمة فيما يعرف بالحساسية المتقاطعة.





وأوضحت الجمعية أن المرضى، الذين يعانون من حساسية تجاه حبوب لقاح البتولا أو البندق، قد تظهر لديهم أيضاً استجابات تحسسية تجاه التفاح والكرز والبرقوق والطماطم.





كما أن المرضى، الذين يعانون من حساسية تجاه العشب، قد تظهر لديهم أيضاً استجابات تحسسية تجاه الحبوب النيئة والصويا والفول السوداني. وإلى جانب أدوية الحساسية، يمكن للمرضى، الذين يعانون من حساسية تجاه التفاح مثلاً، تخفيف المتاعب من خلال طهيه.





جدير بالذكر أن أعراض حساسية حبوب اللقاح تتمثل في سيلان الأنف أو انسداده والعطس والاحمرار والحكة والعيون الدامعة، في حين تظهر أعراض حساسية الأغذية في صورة تورم الأغشية المخاطية للفم وحكة الجلد والإسهال.

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