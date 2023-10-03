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الثلاثاء، 03-10-2023 11:48 م

أعراض نقص الماء بالجسم

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الوكيل الاخباري- يعاني بعض الأشخاص من نقص الماء بالجسم مما يتسبب في ضرر الجسم بشكل كبير وغالبًا ما يتطلب ذلك متابعة طبية دورية واتباع بعض النصائح لتقليل فرص الإصابة بالأمراض.

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أعراض نقص الماء في الجسم
هناك بعض الأعراض التي توضح نقص كمية الماء بالجسم من بينها:

- زيادة الشعور بالعطش.

- جفاف الفم.

- الإغماء.

- سرعة ضربات القلب.

- عدم القدرة على التنفس بشكل طبيعي.

- الدوخة.

- ارتفاع درجة حرارة الجسم.

- تغير الحالة المزاجية.

- الإسهال.

- شحوب الوجه.

- تغير لون البراز.

- قلة كمية البول.

- ضعف التركيز.

- الصداع.

أسباب نقص الماء في الجسم


تتعدد أسباب نقص الماء في الجسم حيث تتضح في:

- تناول كمية قليلة من الماء.

- الإصابة بالإسهال.

- القيء المستمر.

- ارتفاع درجة حرارة الجو ومن ثم زيادة التعرق.

- تناول بعض الأدوية مثل أدوية ضغط الدم ومدرات البول.

- الإصابة بالحمى.

- المعاناة من أمراض الكلى.

- الإصابة بالسكري.

مضاعفات نقص الماء بالجسم


يمكن أن يتسبب نقص كمية الماء بالجسم في المعاناة من بعض المضاعفات الصحية من بينها:

- الجفاف.

- زيادة فرص الإصابة بحصوات الكلى.

- فقدان الوعي.

- الإصابة بالتقلصات العضلية.

- الشعور الدائم بالتعب وانخفاض الطاقة.

 




 

 


 

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