أعراض نقص الماء بالجسم

الوكيل الاخباري- يعاني بعض الأشخاص من نقص الماء بالجسم مما يتسبب في ضرر الجسم بشكل كبير وغالبًا ما يتطلب ذلك متابعة طبية دورية واتباع بعض النصائح لتقليل فرص الإصابة بالأمراض.

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أعراض نقص الماء في الجسم

هناك بعض الأعراض التي توضح نقص كمية الماء بالجسم من بينها:



- زيادة الشعور بالعطش.



- جفاف الفم.



- الإغماء.



- سرعة ضربات القلب.



- عدم القدرة على التنفس بشكل طبيعي.



- الدوخة.



- ارتفاع درجة حرارة الجسم.



- تغير الحالة المزاجية.



- الإسهال.



- شحوب الوجه.



- تغير لون البراز.



- قلة كمية البول.



- ضعف التركيز.



- الصداع.



أسباب نقص الماء في الجسم



تتعدد أسباب نقص الماء في الجسم حيث تتضح في:



- تناول كمية قليلة من الماء.



- الإصابة بالإسهال.



- القيء المستمر.



- ارتفاع درجة حرارة الجو ومن ثم زيادة التعرق.



- تناول بعض الأدوية مثل أدوية ضغط الدم ومدرات البول.



- الإصابة بالحمى.



- المعاناة من أمراض الكلى.



- الإصابة بالسكري.



مضاعفات نقص الماء بالجسم



يمكن أن يتسبب نقص كمية الماء بالجسم في المعاناة من بعض المضاعفات الصحية من بينها:



- الجفاف.



- زيادة فرص الإصابة بحصوات الكلى.



- فقدان الوعي.



- الإصابة بالتقلصات العضلية.



- الشعور الدائم بالتعب وانخفاض الطاقة.



