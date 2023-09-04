مشروب شهير يحمي من الجلطات

الوكيل الاخباري-

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هناك مشروب شهير، إذا حرص الإنسان على تناوله بكمية وفيرة يوميًا، يصبح أقل عرضة للإصابة بالجلطات الدموية، حسبما ذكر الدكتور جمال شعبان، العميد الأسبق للمعهد القومي للقلب.وقال شعبان إن المشروب الشهير الذي يقصده هو الماء، مشيرًا إلى أن فوائده لا تقتصر فقط على ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف، بل يساهم أيضًا في تقليل خطر تجلط الدم.وأوضح العميد الأسبق لمعهد القلب أن الماء يحد من خطر الإصابة بالجلطات، بفضل دوره الفعال في الحفاظ على سيولة الدم بالشرايين والأوعية الدموية.وأشار إلى وجود إرشادات يجب الالتزام بها عند شرب الماء، لضمان الوقاية من الجلطات الدموية، وتشمل:- شرب كمية كافية من الماء يوميًا، لا تقل عن 3 لترًا.- شرب الماء دون الشعور بالعطش.- عدم شرب ما يزيد عن لتر من الماء في غضون 60 دقيقة.- عدم شرب الماء المثلج، خاصةً عندما يكون الجسم ساخنًا بعد ممارسة التمارين الرياضية.