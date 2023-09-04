بالماء .. طريقة فعالة لخفض الكوليسترول الضار

الوكيل الإخباري - يلجأ الكثير من المرضى إلى الطرق الطبيعية بهدف علاج بعض الأمراض مثل علاج الكوليسترول بالماء و تكمن حقيقة علاج الكوليسترول بالماء أن الكوليسترول من المواد التي لا تذوب في الماء، لذا لا يمكن لشرب الماء بكثرة خفض مستوى الكوليسترول بشكلٍ مباشر.

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بل أن الإكثار من شرب الماء قد يساعد في الوقاية من ارتفاع الكوليسترول الضار والتخفيف من مستوياته أحيانا، وذلك عن طريق التقليل من عوامل الخطر التي تزيد من احتمالية ارتفاع الكوليسترول الضار في الجسم مثل:



1. الجفاف

يساعد شرب الماء في منع الجفاف، إذ يعد الجفاف أحد العوامل التي تزيد من خطر ارتفاع الكوليسترول الضار وذلك بسبب تأثير الجفاف على حامضية الدم، وبالتالي بناء كميات أكبر من الكوليسترول الضار في الدم.



2. السمنة

يساعد شرب الماء أيضا قبل الوجبات الدسمة بنصف ساعة على التخفيف من تناول كميات كبيرة من الطعام المليء بالدهون والذي يؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول في الدم، وبالتالي المساعدة في تخفيف الوزن أيضا وهو عامل مهم للحفاظ على مستوى الكوليسترول ضمن المدى الطبيعي.



3. اضطرابات الجهاز الهضمي.

يساعد الماء أيضا في تحسين عمل الجهاز الهضمي ودوره في هضم الطعام والتخلص من الفضلات، وفي حال الجفاف وعدم وجود كميات كافية من الماء فإن عملية الهضم ستصبح أكثر بطئًا، وهذا من شأنه زيادة كميات الكوليسترول الضار المنتج من الكبد.



دراسة أولية عن حقيقة علاج الكوليسترول بالماء

أشارت دراسة أُجريت على الفئران عام 2013 أن للهيدروجين وهو عنصر متواجد في الماء دور في خفض نسبة الكوليسترول والكوليسترول الضار ورفع مستوى الكوليسترول النافع، مبينةً بأنه قد يكون للماء وأيونات الهيدروجين دورا في علاج ارتفاع الكوليسترول.



إلا أن هذه الدراسات ما زالت ضمن إطار المختبر ولم تتم تجربتها على الإنسان بعد، لذا لا تُعد معلومة علاج الكوليسترول بالماء حقيقة تامة إلى يومنا هذا.﻿

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