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الأربعاء، 06-09-2023 11:45 ص

إياك وغسل البيض.. خطورة ما بعدها خطورة

غسل-بيض


الوكيل الإخباري - عادات كثيرة يقوم بها الإنسان بشكل شبه يومي، دون أن يدرك مدى خطورتها على صحته.

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يزيد عدد الميكروبات
فقد أفادت رئيسة لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين الدكتور شيرين زكي، بأن الطريقة الصحيحة لحفظ البيض هو مسحه بفوطة بها القليل من الخل، مشددة على خطورة غسل البيض لأن المخزون المكروبي المتواجد على البشرة ينفذ بشكل مباشر إلى داخل البيضة عن طريق مسام قشرتها، مما يزيد عدد الميكروبات داخل البيضة.

وأوضحت في مداخلة هاتفية، أن خطورة استخدام الأواني المصنوعة من الالمنيوم في سلق البيض باعتبار أنها صلبة.


كما أكدت أن الالمنيوم خطر بشكل عام على الصحة، وأن أفضل الأواني في الاستخدام والاكثر حفاظا على الصحة هي الأواني المصنوعة من الاستانلس.

 

كل 6 أشهر
وتابعت أن الأواني المصنوعة من التافلون أو السيراميك أو الجرانيت أو التيفال يجب تغييرها كل 6 أشهر، حتى لو لم يتم تقشير الطبقة السطحية منها، لأنه يحدث تغيرات كيميائية في الطبقة المبطنة وتشكل خطورة على الصحة.

إلى ذلك، أشارت إلى ضرورة عدم حفظ البيض في باب الثلاجة، أو على رخامة المطبخ لأن ذلك يعرضه لتذبذب في درجات الحرارة يمكن أن يؤدي إلى فساده.


يشار إلى أن اختيار أماكن جيدة لشراء البيض والابتعاد عن شرائه من أماكن يكون معرضا فيها للأتربة أو عوادم السيارات والتلوث، ولدرجات الحرارة، يعد من أفضل الطرق للاحتفاظ عليه والتأكد من أن مفيد للصحة.

 

 

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