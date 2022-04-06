أفضل أطعمة للحفاظ على عظامك من الشيخوخة

الوكيل الإخباري - تعتبر وجبة الفطور أهم وجبة في اليوم للصحة العامة والحفاظ على وزن صحي، لكن هل تعلم أنها من أفضل الفرص لبناء عظام صحية والحفاظ عليها؟.



يوصي خبراء التعذية بأن تبدأ يومك مباشرة بأطعمة الفطور الغنية بالمغذيات والتي تحتوي على العناصر الغذائية لبناء العظام بما في ذلك الكالسيوم وفيتامين D وفيتامين K والفوسفور والمغنيسيوم والبوتاسيوم، بحسب موقع eatthis.

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وفيما يلي أفضل خمسة أطعمة تحتوي على عناصر مغذية لحفظ الهيكل العظمي لإضافتها إلى قائمة التسوق الخاصة بك:



1.البيض

لا يعتبر البيض المعيار الذهبي للبروتين العالي الجودة فحسب، بل إنه أيضا أحد الأطعمة القليلة التي تحتوي على فيتامين D، وهو فيتامين ضروري للعظام لامتصاص الكالسيوم والاحتفاظ به.



2. الحليب وبدائل الألبان النباتية

إذا كنت تتناول حبوب الفطور الباردة،، أو القهوة، أو الشاي، فإن إضافة بعض حليب البقر أو حتى أحد بدائل الألبان النباتية يمكن أن يوفر العناصر الغذائية المنقذة للهيكل العظمي.



3.الزبادي اليوناني

يعد تناول الزبادي اليوناني طريقة رائعة لتحسين صحة العظام، وذلك بفضل الكالسيوم والبروتين الذي يوفره.

الزبادي مصنوع من الحليب، لذلك ليس من المستغرب أن يكون خيارا رائعا للعناصر المغذية الداعمة للعظام.

يوفر الزبادي اليوناني أيضا المغنيسيوم والفوسفور، وهما عنصران مهمان من العناصر الغذائية الداعمة للعظام.



4.المشروم

يعد البيض المخفوق مع الكثير من المشروم طريقة رائعة للحصول على دفعة من العناصر الغذائية لبناء العظام في وجبتك الأولى.

المشروم غني بفيتامين D، وهو أحد أهم العناصر الغذائية لعظامك. يساعد فيتامين D الجسم على امتصاص الكالسيوم بحيث يمكن أن يساعد في توفير المصفوفة اللازمة لبناء أنسجة الهيكل العظمي والحفاظ عليها.



5. عصير البرتقال المدعم

هناك العديد من العلامات التجارية لعصير البرتقال المدعم التي توفر جرعة كبيرة من الكالسيوم وفيتامين D. يعتبر شكل الكالسيوم وفيتامين د المستخدم في هذا العصير قابلا للامتصاص للغاية، وتشير الدراسات إلى أن تضمين هذه المنتجات المعززة في نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في تعزيز هذه العناصر الأساسية المغذية في جسمك.



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