أفضل التمارين الرياضية لتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان

الوكيل الإخباري - ترتبط السمنة الناجمة عادة عن قلة النشاط بـ 13 نوعاً مختلفاً من السرطان، لذا فإن ممارسة التمارين الرياضية تعد ضرورية للوقاية من الإصابة بالعديد من أنواع السرطان.

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ينصح بساعة واحدة على الأقل من النشاط المعتدل يومياً أو 30 دقيقة من النشاط القوي كل يوم لتقليل خطر الإصابة بالسرطان. تشمل التمارين متوسطة الشدة التدريبات التي تسبب زيادة طفيفة ولكنها ملحوظة في التنفس ومعدل ضربات القلب. أما التمارين القوية فهي التمارين التي تزيد معدل ضربات القلب بنسبة تتراوح بين 70٪ إلى 85٪.

تمارين قوية ومعتدلة يمكنك تجربتها

تتضمن بعض الأمثلة على التمارين المعتدلة التي يمكن لأي شخص القيام بها بسهولة ما يلي: المشي السريع، السباحة متوسطة الوتيرة، ركوب الدراجات البطيء، واليوغا. أما التمارين القوية فتشمل كرة القدم وكرة التنس، وكرة السلة والآيروبيكس، والجري.

إرشادات التمرين الأساسية

وفقًا للكلية الأمريكية للطب الرياضي، إليك بعض الإرشادات الأساسية للتمرينات التي يجب أن يكون الجميع على دراية بها سواء كنت رياضياً مبتدئاً أو محترفاً:

تمرن بكثافة معتدلة من 3 إلى 5 مرات في الأسبوع.

قم بالإحماء لمدة 5 إلى 10 دقائق قبل ممارسة التمارين الهوائية.

حافظ على شدة التمرين لمدة 30 إلى 45 دقيقة.

قلل شدة التمرين تدريجياً، ثم قم بالتمدد حتى تهدأ خلال آخر 5 إلى 10 دقائق.

ممارسة التمارين الهوائية لمدة 20 إلى 60 دقيقة في كل مرة تمارس فيها الرياضة.

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