تعرف على قواعد التغذية التي تَمدك بالطاقة لممارسة التمارين

الوكيل الإخباري - لا تزال العلاقة بين الغذاء الصحي وبناء الكتلة العضلية للحصول على جسم صحي وقوام مثالي غائبة عن الكثيرات، فإذا كُنت عزيزتي من اللاتي يرغبن في دخول عالم النساء الرياضيات وتحرصين على تحسين تركيبة وشكل جسمك عن طريق تناولك الغذاء الصحي وممارستك للتمارين الرياضية.





اضافة اعلان

فلا تترددي في متابعة السطور القادمة، إذ جمعنا لك معلومات هامة ومفيدة عن غذاء النساء الرياضيات، كي تبدأي معنا في تحقيق هدفك وبخطوات ثابتة.





تأكدي عزيزتي أن وجباتك التي تتناولينها وتوقيت تناولها لها تأثير كبير على مستوى طاقتك ومدى قدرتك على الإستمرار في ممارسة التمارين الرياضية. وعلى نهج النساء الرياضيات، عليك إتباع القواعد التالية:



- تناولي كميات كبيرة من الفواكه والخضروات المتنوعة، لحُصولك على احتياجاتك من الفيتامينات والمعادن.

- خصصي حصصاً يومية من الدهون الصحية، ومن مصادرها الجيدة " الأفوكادو، زيت الزيتون، الكانولا، بذور الكتان، المكسرات".

- زودي جسمك بكميات معتدلة من الكربوهيدرات ، ولا تمنعي نفسك من تناولها نهائياً.

- احصلي على البروتينات من مصادره المتنوعة كالدواجن، الأسماك، البيض، البقوليات، الجبن، والزبادي.

- وفري لجسمك الطاقة اللازمة من الطعام قبل ممارسة التمارين الرياضية بمدة لا تقل ساعة.

- احرصي على تناول الأطعمة الغنية بالبروتين بعد التمرين بمدة لا تقل عن 15 دقيقة، لتزويد جسمك بالأحماض الأمينية التي تُساعد على بناء وترميم العضلات.

- تجديد السوائل والكربوهيدرات في جسمك بعد التمرين من خلال شرب العصائر الطبيعية.

هي

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

