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الأربعاء، 25-01-2023 04:45 م

أفضل المشروبات لحرق الدهون أثناء النوم

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الوكيل الإخباري- إذا كنت لا ترغب في تناول وجبة العشاء أثناء الرجيم، يمكنك استبدالها بمجموعة من المشروبات، حيث تساعد على رفع معدل حرق الدهون في الجسم خلال ساعات النوم.

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نستعرض في التالي المشروبات التي تساعد على حرق الدهون أثناء النوم، وفقًا لموقع "Healthshots"

مشروبات لحرق الدهون أثناء النوم


1- مخفوق بروتين
بعد الانتهاء من التمرين الليلي، ينصح بتناول مخفوق البروتين قبل الخلود للنوم، لأنه يساهم في بناء وتقوية العضلات وتسريع معدل استشفائها، بالإضافة إلى حرق الدهون في الجسم.

2- شاي البابونج
يشتهر شاي البابونج بقدرته الكبيرة على تحسين جودة النوم وتهدئة الأعصاب والشعور بالاسترخاء، لكنه يساعد أيضًا على فقدان الوزن وحرق دهون الجسم والتحكم في مستويات سكر الدم، بحسب بعض الأبحاث.

3- شاي القرفة
يلعب شاي القرفة دورًا كبيرًا في تعزيز عملية التمثيل الغذائي، كما يتميز بقدرته الكبيرة على تنقية الجسم من السموم، لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

4- الحلبة
لشرب الحلبة قبل النوم أثناء الرجيم تأثيرات إيجابية على صحة الجسم، حيث يساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون، فضلًا عن دوره الفعال في ضبط سكر الدم وعلاج بعض الاضطرابات الهضمية، مثل الحموضة.

5- المشروب الذهبي
عبارة عن مزيج من الحليب والكركم، يساهم في علاج نزلات البرد والإنفلونزا وطرد السموم من الجسم وتحسين عملية الهضم، إلى جانب فوائده المتعلقة بفقدان الوزن، حيث يساعد على حرق الدهون.

الكونسلتو الطبي

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