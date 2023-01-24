تدابير هامة لحماية الرضيع من متلازمة الموت المفاجىء أثناء النوم

الوكيل الإخباري- قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن الطفل الرضيع ينبغي خلال العام الأول من عمره ألا ينام في سرير الوالدين، وإنما في سرير خاص به في غرفة نوم الوالدين، وذلك لحمايته من خطر متلازمة الموت المفاجىء للرضيع (Sudden Infant Death Syndrome).



وأضافت الرابطة أن الطفل الرضيع ينبغي أيضا أن يرتدي كيس نوم مناسبا له وأن ينام على مرتبة صلبة ومستوية مع الاستغناء عن أية أشياء أخرى مثل الوسائد والألحفة والدمى، وذلك لتجنب تعرض جسم الرضيع للسخونة المفرطة وكذلك لتجنب تعرض الطفل للاختناق بفعل الانزلاق تحت هذه الأشياء.



وأكدت الرابطة أن وضعية النوم على الظهر تعد أكثر أمانا للرضيع من وضعية النوم على البطن أو على الجانب.



وشددت الرابطة على ضرورة الاتصال بالإسعاف على وجه السرعة، إذا لاحظ أحد الوالدين العلامات، التي تنذر بخطر الموت المفاجىء للرضيع، والتي تتمثل في توقف التنفس وشحوب الوجه وظهور بقع زرقاء على الجسم والتعرق الشديد وصعوبات البلع والتقيؤ المتكرر.



وأردفت الرابطة أن أسباب حدوث متلازمة الموت المفاجىء للرضيع غير معلومة على وجه الدقة، ولكن يرجح الأطباء أنها ترجع إلى التدخين أثناء الحمل وبعد الولادة والولادة المبتسرة وصغر عمر الأم (أقل من 20 عاماً)، بالإضافة إلى نوم الرضيع على بطنه والارتفاع أو الانخفاض الشديد لدرجة حرارة جسمه.

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