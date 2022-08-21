الوكيل الإخباري - سواء كنت تنوين اتباع برنامج رياضي روتيني منتظم، أو التركيز على شدّ عضلات البطن، إليك مجموعة من أقوى التمارين لإبراز عضلات البطن في التقرير الآتي:





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إذا كنت مبتدئة في ممارسة الرياضة، أو إذا لم تمارسي الرياضة لفترة طويلة، فابدئي بحركات سهلة وزيادة الشدّة تدريجياً. إحدى الطرق الجيدة للبدء هي الاستنشاق، وفي أثناء قيامك بذلك، تخيلي أنك تجلبين عضلات بطنك نحو عمودك الفقري. شدّي عضلاتك في هذا الوضع لبضع ثوانٍ.



تمرين الجسر

ابدئي بالاستلقاء على ظهرك. اثني ركبتيك وثبتي قدميك على الأرض بعرض الورك. ضعي يديك على جانبيك، ووجّهي راحتيك لأسفل. شدّي عضلات بطنك. ثم، ارفعي وركيك حتى تصبح ركبتاك متوازيتين مع كتفيك. استمري لمدة 10-30 ثانية.

كرري التمرين من 3- 5 مرات.

تمرين الجرش



إذا كنت تعانين من آلام أسفل الظهر من حين لآخر، فقومي بإجراء تمارين الجرش بحذر.

ابدئي بالاستلقاء على ظهرك. اثني ركبتيك وثبتي قدميك على الأرض بعرض الورك. اجعلي رأسك وعمودك الفقري على نحو مستقيم. ضعي ذراعيك على صدرك. شدّي جذعك وأرخي رقبتك وكتفيك. اثنِي ذقنك وارفعي الجزء العلوي من ظهرك، مع الحفاظ على أسفل الظهر والحوض والقدمين على الأرض. توقفي. ثم اخفضي ظهرك العلوي ببطء للعودة إلى نقطة البداية.

ابدئي بمجموعة واحدة من 8-12 مرة.

تمرين البيلاتس



ابدئي بالاستلقاء على ظهرك. ارفعي ساقيك مع ثني ركبتيك حتى 90 درجة. ضعي يديك على جانبيك، وراحتيك لأسفل. شدّي عضلات بطنك. اخفضي قدمك اليمنى واضغطي برفق على الأرض، مع الحفاظ على ساقك اليسرى ثابتة وظهرك مسطحًا. ارفعي رجلك اليمنى للعودة إلى نقطة البداية. كرري مع رجلك اليسرى.

ابدئي بمجموعة واحدة من 8-12 مرة

سيدتي