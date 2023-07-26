احذر هذه الطريقة في تناول الفاصولياء الخضراء .. قد تسبب التسمم !

الوكيل الإخباري- حذرت خبيرة التغذية الألمانية كاتيا كوانتيوس من تناول الفاصولياء الخضراء نيئة، نظرا لاحتوائها على مركب "الفاسين" السام، والذي قد يؤدي إلى الإصابة بتسمم غذائي يهدد الحياة، لا سيما لدى الأطفال.



ولتجنب هذا الخطر، شددت كوانتيوس على ضرورة طهي الفاصولياء الخضراء جيداً حتى تنضج، مع مراعاة ألا تقل مدة الطهي بأي حال عن 10 دقائق.

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يُشار إلى أن الفاصولياء الخضراء تتمتع بفوائد صحية جمّة، حيث أنها تُعد مصدراً نباتياً غنياً بالبروتين بمعدل 2.39 غرام لكل 100 غرام، كما أنها قليلة الدهون، وتساعد على إطالة الشعور بالشبع، وبالتالي فهي تساعد على إنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة.



وبالإضافة إلى ذلك، تعد الفاصولياء الخضراء كنزاً من الفيتامينات والمعادن، حيث إنها غنية بالحديد والكالسيوم وفيتامين C وفيتامين K وحمض الفوليك.

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