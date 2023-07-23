الإثنين 24-07-2023
الوكيل الاخباري

الخدمة المدنية: امتحان لنحو 1229 موظفا بالقطاع العام

النرويج.. هجوم إلكتروني على مواقع حكومية

اصابات بحادث سير على طريق اربد - عمان

محتجون يغلقون جميع مداخل الكنيست الإسرائيلي

السير : تعاملنا مع عوائق وهذا ما حصل على دوار المشاغل - صورة

انطلاق قمة النظم الغذائية في روما بمشاركة أردنية

تعميم هام صادر عن الغذاء والدواء بشأن مستحضرات التجميل

اجنبي يطعن شخص على شاطئ الغندور

زي زيلينسكي يثير حفيظة القادة الغربيين

الإمارات توضح مدة صلاحية تأشيرتها السياحية

الأحد، 23-07-2023 04:25 م

دراسة جديدة لن تتوقعها عن الشاي !

2019_2_7_10_10_21_63


الوكيل الإخباري- الشاي من المشروبات الشائعة التي يحب كثير من الأشخاص تناوله، نظرا لاحتوائه على بعض الفيتامينات والمعادن التي تفعل المعجزات لصحة جسمك، لكن هل تعلم أن تناوله في بعض الحالات يمكن أن يتسبب في زيادة وزنك؟.. هذا ما نوضحه لكم وفقًا لما ورد في موقع "healthshots".

- إضافة حليب كامل الدسم:

يساهم إضافة الحليب كامل الدسم إلى الشاي في زيادة محتواه من السعرات الحرارية، والدهون، ما يسبب زيادة الوزن.

- السكر المضاف:

يؤدي الإفراط في إضافة السكر عند تحضير الشاي إلى زيادة الوزن بصورة ملحوظة.

- الوجبات الخفيفة غير الصحية:

إذا كان الشاي مصحوبًا بوجبات خفيفة غير صحية، مثل البسكويت عالي السعرات الحرارية، يمكن أن يساهم في زيادة الوزن.

اضافة اعلان

 

مصراوي

 




 

 


 

إقرأ ايضا
20237231824293237T

ما هي أكثر 5 أطعمة غنية بالبروبيوتك؟

temp-50-730x438

دراسة تحذر هذه الفئة من البقاء في الطقس الحار بلا تكييف !

ى

تحذير من الاستحمام بالماء الساخن في الصيف .. لهذا السبب

22-07-23-935134240

"درجة حرارة حارقة".. بدائل للحصول على جرعة "فيتامين الشمس"

2017_12_18_12_22_45_511

الزوائد الجلدية.. أنواعها وأسباب ظهورها وعلاجها

127-171840-heart-attack-symptoms-ear-2

علامات غير شهيرة للنوبة القلبية قد يتجاهلها كثيرون

أخبار متعلقة
64b7838e4c59b74b8e7fc439

طبيبة توضح تأثير المشمش في القلب

d969da44-dfae-424e-9e49-371cf4e3efec

شراب ساخن شائع ومحبوب يعمل على تبريد الجسم في الصيف

OIP

كيف يتسبب تناول الشاي الاصابة بحصوات الكلى ؟

64ae58844c59b7089d5a3e9f

تحديد كمية الشاي المسموح بها لكبار السن

579877_1688625089

هل يؤثر كوب الشاي على الكوليسترول في الدم؟