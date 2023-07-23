دراسة جديدة لن تتوقعها عن الشاي !

الوكيل الإخباري- الشاي من المشروبات الشائعة التي يحب كثير من الأشخاص تناوله، نظرا لاحتوائه على بعض الفيتامينات والمعادن التي تفعل المعجزات لصحة جسمك، لكن هل تعلم أن تناوله في بعض الحالات يمكن أن يتسبب في زيادة وزنك؟.. هذا ما نوضحه لكم وفقًا لما ورد في موقع "healthshots".



- إضافة حليب كامل الدسم:



يساهم إضافة الحليب كامل الدسم إلى الشاي في زيادة محتواه من السعرات الحرارية، والدهون، ما يسبب زيادة الوزن.



- السكر المضاف:



يؤدي الإفراط في إضافة السكر عند تحضير الشاي إلى زيادة الوزن بصورة ملحوظة.



- الوجبات الخفيفة غير الصحية:



إذا كان الشاي مصحوبًا بوجبات خفيفة غير صحية، مثل البسكويت عالي السعرات الحرارية، يمكن أن يساهم في زيادة الوزن.





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