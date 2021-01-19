احذر.. هذه العلامات تشير إلى إصابتك بسرطان الجلد

الوكيل الإخباري _ عادة ما يظهر سرطان الجلد نمو غير الطبيعي في الخلايا على الجلد المعرَّض للشمس، و قد يظهر هذا النوع من السرطان على أماكن من الجسد لا تتعرَّض للشمس في المعتاد ، وهناك علامات يجهلها الكثير تشير إلى إصابتك بسرطان الجلد:

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بقع حمراء

وهو أكثر أشكال سرطان الجلد شيوعًا ، حيث يمكن أن يظهر على شكل عينة حمراء صغيرة من الجلد المتهيج، وقد يكون الحامل مثيرًا للحكة وقشرًا، وبالتالي قد يبدو كثيرًا مثل الجلد الجاف.



افتح القروح أو القشور

يمكن ان تظهر سرطانات الخلايا القاعدية على شكل قروح دموية أو مفتوحة أو قشعريرة، وتبدو تقريبًا مثل الجلد القذر الذي يتطور بعد حروق الشمس الشديدة.



نتوءات لؤلؤية أو شفافة أو شمعية

تعتبر النتوءات اللامعة واللؤلؤية علامة أخرى على الإصابة بسرطان الجلد، وخاصة سرطان الخلايا القاعدية، وعادةً ما تكون هذه المناطق مرتفعة، وغالبًا ما تظهر على الوجه أو الأذنين أو الرقبة، وقد تحتوي على مناطق زرقاء أو سوداء أو بنية اللون ويمكن أن تنفجر الآفة في النهاية ، مسببة النزيف والقشور.



كتل حمراء متقشرة

قد يظهر سرطان الخلايا الحرشفية، وهو ثاني أكثر أشكال سرطان الجلد شيوعًا، على شكل بقع حمراء أو بنية خشنة تشبه الثآليل القديمة أو الجلبة.



الحفر

يمكن أن تشبه سرطانات الخلايا الحرشفية أيضًا الحفر الصغيرة مثل البراكين الضحلة مع الدم في المركز، ولا تكون سرطانات الخلايا الحرشفية مميتة في العادة، الا انها يمكن أن تسبب الضرر والتشوه .



نتوء سريع النمو وغير مؤلم

يعد سرطان خلايا ميركل نوعًا نادرًا جدًا من سرطان الجلد، ولكن يمكن أن يكون خطيرًا وينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، وغالبًا ما يتميز بوجود كتلة زهرية أو حمراء أو أرجوانية توجد بشكل شائع في الوجه والرقبة والذراعين والساقين، ويمكن أن تبدو المنطقة مثل الأنواع الأخرى من سرطان الجلد ، ولكنها غالبًا ما تكون صلبة جدًا عند اللمس وتنمو بسرعة وتشعر بأنها غير مؤلمة.

المصدر : الامارات نيوز



