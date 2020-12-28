أعراض غير متوقعة تشير إلى مشاكل في القلب

الوكيل الاخباري - أوضحت دراسات لخبراء ضغط الدم أن هناك ارتباطا وثيقا بين ارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب وبين علامات أخرى خفية مثل تورم الكاحلين.

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قد يشير تورم الكاحلين إلى ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقا لتقارير Express نقلا عن خبراء من "ضغط الدم في المملكة المتحدة".



وأشار الخبراء إلى أن: "ارتفاع ضغط الدم يسبب زيادة الضغط على الأوعية الدموية والأعضاء البشرية".



ويحذر التقرير من أنه: "إذا كان لديك تورم في الكاحلين، فقد يشير ذلك إلى خطر ليس فقط ارتفاع ضغط الدم، ولكن أيضا فشل القلب".



وكما لوحظ من قبل خبراء ضغط الدم في المملكة المتحدة، أن "ارتفاع ضغط الدم يساهم في زيادة الضغط على القلب".



وأوضح الخبراء أنه: "بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي هذا الجهد الإضافي إلى تضخم في عضلة القلب وتقليل الدورة الدموية، وهذا يسمح للسوائل بالتراكم في كاحليك، مما يؤدي إلى انتفاخهما".



ويخلص التقرير بالقول: "في بعض الحالات، يمكن أن يكون تورم الكاحلين علامة على أن الأعضاء الحيوية الأخرى، مثل الكبد أو الكلى، لا تعمل أيضا بشكل صحيح".

سبوتنيك

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