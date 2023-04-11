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الثلاثاء، 11-04-2023 01:06 م

ارتفاع سكر الدم أثناء النوم .. ما هي أسبابه؟

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الوكيل الإخباري- يعاني بعض الأشخاص من ارتفاع سكر الدم أثناء النوم، دون معرفة السبب وراء ذلك والإرشادات الواجب اتباعها لخفضه إلى مستوياته الطبيعية.

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نستعرض في التقرير التالي، أسباب ارتفاع سكر الدم أثناء النوم وطرق الوقاية منه، وفقًا لموقع "Very wellhealth".


أسباب ارتفاع سكر الدم أثناء النوم


1- وجبة العشاء
قد يكون ارتفاع سكر الدم أثناء النوم وفي الصباح ناتجًا عن تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات أو السكريات في وجبة العشاء بكميات كبيرة.


2- قلة الحركة
تلعب ممارسة الرياضة في المساء دورًا كبيرًا في تحسين حساسية الإنسولين في الجسم، في المقابل، تؤدي قلة الحركة إلى ارتفاع سكر الدم أثناء النوم.


3- السكري
يكشف ارتفاع سكر الدم أثناء النوم في بعض الأحيان عن الإصابة بداء السكري، خاصةً إذا كان مصحوبًا بمجموعة من الأعراض، مثل كثرة التبول والعطش الشديد وجفاف الفم.


4- سكري الحمل
تعتبر الحوامل من الفئات التي تعاني من ارتفاع سكر الدم أثناء النوم، ويرجع السبب إلى الاضطرابات الهرمونية التي يشهدها الجسم في هذا التوقيت.


5- الضغط النفسي
للضغط النفسي تأثيرات سلبية على توازن مستويات سكر الدم، حيث يؤدي هرمون الكورتيزول الذي يفزره الجسم بكميات كبيرة عند التعرض للإجهاد إلى تقليل حساسية الجسم للإنسولين.


وعندما يتعرض الشخص للضغط العصبي، قد يقبل على ارتكاب عادات غذائية خاطئة، تتسبب في ارتفاع سكر الدم، مثل تناول الأطعمة السكرية بكميات كبيرة، كوسيلة للتخلص من التوتر وتحسين المزاج.


6- قلة النوم
من الضروري الحصول على قسط كافٍ من النوم يوميًا، لأن قلته تؤدي إلى انخفاض حساسية الإنسولين بالجسم، ومن ثم ارتفاع سكر الدم.

 

 

الكونسلتو الطبي

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