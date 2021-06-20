الأذن الطيراني أعراضه وأسبابه

الوكيل الإخباري - يُعرف التهاب الأذن الوسطى الطيراني، أيضًا بإسم رضح الأذن الضغطي أو التهاب الأذن الوسطى الضغطي أو الرضح الجوي.





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وبصورة عامة، هو الضغط الذي تتعرض له طبلة الأذن والأنسجة الأخرى بالأذن الوسطى، عندما يختل التوازن بين ضغط الهواء في الأذن الوسطى وضغط الهواء في البيئة المحيطة.

قد تعاني من الرضح الجوي في بداية الرحلة عند إقلاع الطائرة، أو في نهايتها عند الهبوط، فهذه التغيرات السريعة في الارتفاع تؤدي إلى حدوث تغيرات في ضغط الهواء، وهو ما يمكن أن يتسبب في الإصابة بالرضح الجوي.

* الأعراض

يمكن أن يصيب الرضح الجوي إحدى الأذنين أو كلتيهما، وقد تتضمن علامات وأعراض الرضح الجوي ما يلي:



- الإزعاج أو الألم متوسط الشدة في الأذن.

- الشعور بالامتلاء أو الكتم في الأذن.

- سماع الأصوات بشكل مكتوم أو فقدان السمع بدرجة خفيفة إلى متوسطة.



إذا كان الرضح الجوي شديدا أو استمر لأكثر من بضع ساعات، فقد تعاني من:

- ألم شديد.

- ضغط في الأذن كأنك تحت الماء.

- فقدان السمع المتوسط إلى الشديد.

- رنين في الأذن (طنين).

- شعور بالدوخة (الدوار).

- قيء نتيجة الشعور بالدوار.

- نزيف من الأذن.

المصدر - صحتك