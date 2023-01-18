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الأربعاء، 18-01-2023 10:01 ص

البقع البيضاء في اللسان علامة على هذه الحالة المرضية

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الوكيل الإخباري-يساعد مظهر اللسان والعلامات التي تظهر عليه في الكشف عن الكثير من الحالات المرضية، ما دفع الأطباء لتسميته بالنافذة على صحة الجسم.

ويمكن أن يعكس اللسان مشاكلا تتراوح بين نقص الفيتامينات والحساسية وضعف جهاز المناعة، مما يجعل العضو يبدو أملسا أو أحمرا أو تبدأ علامات وجود عدوى فطرية بالظهور عليه.

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تعتبر البقع البيضاء علامة على وجود عدوى فطرية

تعيش كميات صغيرة من فطر الكانديدا على الجلد وداخل الجسم في الفم والحلق والأمعاء، إنه غير ضار وعادة ما يحدث دون أن يلاحظه أحد.


ولكن يمكن أن يبدأ فجأة في النمو، مما يتسبب في ظهور طبقة بيضاء على اللسان.


وقالت أوشينا أكوسا، وهي طبيبة أسنان في جامعة "روتجرز" في نيوجيرسي: "إنها طبقة بيضاء جدا، أعلى اللسان وجوانبه وتحته، وتشمل الأعراض فقدان التذوق والشم والألم أثناء الأكل أو البلع".


ويمكن علاج العدوى بسهولة باستخدام الأدوية المضادة للفطريات، والتي يمكن إعطاؤها على شكل أقراص أو سائل.


وهذا النوع من الفطور ليس معديا، ويمكن إزالته عن طريق تنظيف العضو بالفرشاة مرتين في اليوم.


اللسان الأملس

 

يمكن أن يكون اللسان الناعم علامة تحذيرية لنقص الفيتامينات، مثل نقص الحديد وفيتامين ب12 وكلاهما مهم لصنع خلايا الدم الحمراء في الجسم التي تحمل الأكسجين إلى أعضاء مختلفة.


يحتوي اللسان على مئات النتوءات الصغيرة على سطحه المعروفة باسم الحليمات، تحتوي كل منها على عدة براعم تذوق، ولكن عندما يعاني شخص ما من نقص في الفيتامينات، تبدأ هذه الحليمات في التلاشي.


تشمل الأعراض الأخرى لنقص هذه الفيتامينات، التعب الشديد وألم الصدر وشحوب الجلد.


تقرحات كانكر
وهي آفات صغيرة مستديرة ومؤلمة قد تتكون على اللسان أو الخدين أو اللثة، يطلق عليها طبيا اسم "القرحة القلاعية".


يمكن أن يحدث هذا بسبب قضم مناطق في الفم عن طريق الخطأ، أو حتى عن طريق التنظيف بشدة.


هذه القروح غير ضارة، وعادة ما تلتئم من تلقاء نفسها دون مضاعفات.
لكن الأطباء يقولون إن الأشخاص الذين يعانون من تقرحات كبيرة متكررة بشكل غير معتاد، يجب أن يذهبوا إلى الطبيب.


لسان الفراولة يشير إلى حساسية سرية

 إذا عانيت من أي وقت مضى من احمرار اللسان بعد تناول طعام معين، فقد يكون ذلك علامة على وجود حساسية خفية، وهو ما يعرف بلسان الفراولة.
يقول أطباء الأسنان إن هذا قد يشير إلى وجود حساسية تجاه بعض الأطعمة ، خاصةً ضد بعض الفواكه والخضروات.


تشمل الأسباب الأخرى لـ"لسان الفراولة" الالتهابات البكتيرية التي تحدث عندما يصاب الأشخاص بالتهاب الحلق.


ظهور البقع الصفراء
ينتج اللسان الأصفر عن تراكم خلايا الجلد الميتة على سطح اللسان ما يعني أن عملية تنظيف اللسان لا تتم بشكل صحيح.


يقول الأطباء إن التراكم نفسه عادة ما يكون "غير ضار"، ولكن يمكن أن يكون مؤشرا على حالة كامنة، مثل التهاب المعدة.


وتشمل الأعراض الأخرى لذلك رائحة الفم الكريهة وطعم سيئ في الفم والتهاب الحلق والحمى.

 

سكاي نيوز عربية 

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