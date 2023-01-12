علامات تدل على مشاكل السمع لدى الرضع

الوكيل الإخباري-قالت مجلة "إلتيرن" الألمانية إنه يمكن التعرف على مشاكل السمع لدى الرضع بملاحظة بعض العلامات.

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ومن أبرز هذه العلامات، عدم نظر الرضيع إلى مصدر الصوت، بين 3 و4 أسابيع، وغياب الشعور بالفزع عند غلق الأبواب بشدة، بين 4 و 6 أسابيع.



تتمثل الأعراض الأخرى في العجز عن نطق أصوات من مقطعين فبين 6 و 7 أشهر، وغياب الاستجابة إلى النداءات الخافتة من مسافة قصيرة أو نداءات التحذير في الشهر العاشر من العمر.



وشدّدت المجلة على استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض لتحديد السبب وعلاجه في الوقت المناسب، مشيرة إلى أن من الأسباب المحتملة، التهابات الأذن الوسطى، أو الحصبة، أو الحمى القرمزية أو الجروح الناجمة عن استعمال أعواد الأذن، أو الشمع في قناة الأذن، أو تضخم اللوزتين.





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