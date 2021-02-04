الخميس 04-02-2021
الوكيل الاخباري
 

الحكومة تحسم الجدل حول عودة الطلبة الى المدارس

الخدمة المدنية ترد على شكوى وصلت برنامج الوكيل

مطالبة بإعفاء المواطنين من ضريبتي المسقفات والأبنية

مصدر : قرار مرتقب بعودة تقديم الاراجيل بمقاهي الاردن

الخصاونة: بدأنا مبكرا في التطعيم ضد كورونا

عبيدات : 3 إصابات من سلالة كورونا الجنوب افريقية بالأردن

المنخفض الجوي مستمر

وزير السياحة : ننتظر توصيات بشأن تقديم الأرجيلة

التربية لـ الوكيل : قد نعود عن قرار التعليم الوجاهي

وزير الصحة : لا تراجع عن قرار العودة إلى المدارس

الخميس، 04-02-2021 12:11 م

التعرض لتلوث الهواء في الطفولة يشكل خطرا على الحياة

x1080


الوكيل الاخباري - توصلت دراسة جديدة إلى أن التعرض لتلوث الهواء في مرحلة الطفولة مرتبط بانخفاض مهارات التفكير في وقت لاحق من الحياة.

اضافة اعلان

ووجد البحث أن التعرض الأكبر لتلوث الهواء في بداية الحياة يرتبط بتأثير ضار على المهارات الإدراكية للناس حتى 60 عاما بعد ذلك.

 

واختبر الباحثون في جامعة إدنبرة الذكاء العام لأكثر من 500 شخص تبلغ أعمارهم 70 عاما تقريبا باستخدام اختبار أكملوه جميعا في سن 11 عاما.


ثم كرر المشاركون الاختبار نفسه في عمر 76 و 79 عاما. ووقع استخدام سجل للمكان الذي عاش فيه كل شخص طوال حياته لتقدير مستوى تلوث الهواء الذي عانوا منه في سنواتهم الأولى.


واستخدم الفريق نماذج إحصائية لتحليل العلاقة بين تعرض الشخص لتلوث الهواء ومهارات التفكير في الحياة اللاحقة.


كما نظروا في عوامل نمط الحياة، مثل الوضع الاجتماعي والاقتصادي والتدخين.
وأظهرت النتائج أن التعرض لتلوث الهواء في مرحلة الطفولة كان له ارتباط صغير ولكن يمكن اكتشافه بتغير إدراكي أسوأ بين سن 11 و 70 عاما.


وأشار الباحثون إلى أن هذه الدراسة تظهر أنه من الممكن تقدير تلوث الهواء التاريخي واستكشاف مدى ارتباط ذلك بالقدرة المعرفية طوال الحياة.


وقال الدكتور توم روس، مدير مركز أبحاث مرض ألزهايمر الاسكتلندي في جامعة إدنبرة: "لأول مرة أظهرنا تأثير التعرض لتلوث الهواء في وقت مبكر جدا من الحياة على الدماغ بعد عدة عقود. وهذه هي الخطوة الأولى نحو فهم الآثار الضارة لتلوث الهواء على الدماغ ويمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بالخرف للأجيال القادمة".

 

وأوضح الباحثون أنه حتى الآن لم يكن من الممكن استكشاف تأثير التعرض المبكر لتلوث الهواء على مهارات التفكير في وقت متقدم من الحياة بسبب نقص البيانات حول مستويات تلوث الهواء قبل التسعينيات عندما بدأت المراقبة الروتينية.


واستخدم الباحثون في هذه الدراسة نموذجا يسمى نموذج نقل كيمياء الغلاف الجوي EMEP4UK لتحديد مستويات التلوث، المعروفة باسم تركيزات الجسيمات الدقيقة التاريخية (PM2.5)، للأعوام 1935 و 1950 و 1970 و 1980 و 1990. وهذه النتائج التاريخية مع البيانات المنمذجة المعاصرة من عام 2001 لتقدير التعرض لدورة الحياة.


وكان المشاركون جزءا من دراسة Lothian Birth Cohort 1936، وهي مجموعة من الأفراد الذين ولدوا في عام 1936 وشاركوا في المسح العقلي الاسكتلندي لعام 1947.


ومنذ عام 1999، عمل الباحثون مع Lothian Birth Cohorts لرسم كيفية تغير قوة تفكير الشخص على مدار حياته.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
الوزن-الزتئد

الكشف عن عامل رئيسي في المساعدة على حرق دهون البطن

twddcqpgd2u4aico2gt8

الكشف عن علامات الإصابة بسرطان الدم!

65c476fd-ca13-48b0-a66f-d08a78b6b338

فوائد لا تعلمها لـ عصير البقدونس

arr10

مواد غذائية تحفّز عمل الدماغ

FOPBUBFJ3KFGBTH.LARGE_

فوائد مدهشة ستدفعك لتناول عصير الليمون الأسود

tbl_articles_article_21672_284e1ed3d4d-d801-4ff6-9e2b-753843d8221d

ماذا يحدث للجسم إذا تخلينا عن تناول الملح؟

أخبار متعلقة
المخللات-للرجيم

فوائد مذهلة تقدمها المخللات لصحتك

بيض

طبيبة تكشف احتواء قشر البيض على كنز غذائي

10201917141047955464415

تحذير من خطورة الأدوية المسكنة للآلام

5066386-1556532896

دراسة تكشف طريقة شرب الشاي لفقدان الوزن

7457081-1035093804

دراسة تكشف أفضل وأسوأ إفطار لمرضى السكري

علاج_صعوبة_النوم_في_الليل

حيلة بسيطة للحصول على ساعة إضافية من النوم كل ليلة