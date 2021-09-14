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الثلاثاء، 14-09-2021 11:28 ص

التعرف على أعراض غير مألوفة تنذر بمشاكل في القلب

How to know if youre having a heart attack


الوكيل الاخباري - توصل فريق من الخبراء في أمريكا الى أعراض "غير متوقعة" تنذر بالإصابة بمشاكل في القلب.

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فبحسب خبراء مؤسسة "مايو كلينك" الطبية فإن عددا من الأعراض "غير المألوفة" قد تنذر بمشاكل قلبية.


وأشار الخبراء الى أن حدوث "التنميل" أو "التخدر" والضعف المفاجئ في الذراعين والأطراف، قد يكون بمثابة إنذار لإرتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، والذي يساهم بدوره بأمراض القلب.


ووفقا للخبراء، يحدث تصلب الشرايين عند انسدادها بسبب الدهون والكوليسترول، ويحدث الإحساس بـ"التخدر" في الأطراف عندما تتراكم اللويحات في الشرايين المؤدية للدماغ.


هذا ويمكن معرفة مستويات الكوليسترول في الدم فقط من خلال تحاليل الدم، ومع ذلك وبحسب الخبراء فإن حدوث مشاكل أثناء التكلم وفقدان الرؤية في إحدى العينين بالإضافة لمشاكل في عضلات الوجه، تعتبر بمثابة إنذار لإرتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.


وأشار الخبراء بأن مستويات الكوليسترول في الدم تتأثر بإتباع نظام غذائي غني بالدهون المشبعة والمتحولة.

 

 

المصدر : سبوتنك

 

 

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