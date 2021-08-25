الأربعاء 25-08-2021
الوكيل الاخباري

التربية توافق على معادلة شهادات الطلبة الحاصلين عليها من تركيا

تسريب كتاب لوزير الصحة يحظر تسريب الوثائق

4 إصابات خلال هجوم موظف مفصول لبنك في الزرقاء

مصدر يكشف موعد وقف العمل بقانون الدفاع في الاردن

تحويلات مرورية جديدة في عمان

لجنة استلام الحبوب تدعو مزارعي إقليم الشمال لاستلام مستحقاتهم المالية

الصفدي يبحث اليوم مع نظيره الصربي تعزيز العلاقات ومستجدات الإقليم

دودين: رفع سعة حضور صالات الأفراح لـ 200 شخص

الصحة العالمية تعيّن خبيرا في المملكة لتقييم الخدمات الصحية

نقابة الصحفيين ترفض أنظمة هيئة الإعلام الجديدة -صور

الأربعاء، 25-08-2021 11:44 ص

نصائح غير متوقعة لمحبي اللحوم الدهنية يقدمها خبير لتجنب العواقب

image


الوكيل الاخباري - يزيد تناول أطباق اللحوم الدهنية من مستويات الكوليسترول في الدم ويضر بجهاز القلب والأوعية الدموية، لذلك قام المتخصص والطاهي، فاسيلي إميليانينكو، بتقديم عدة نصائح بسيطة لتجنب المشاكل الصحية والخطر الجسيم.

اضافة اعلان


أخبر الشيف فاسيلي إميليانينكو راديو "سبوتنيك" بكيفية اختيار وطهي اللحوم لتجنب العواقب السلبية.


الصنف


يقول إميليانينكو: "عند اختيار اللحوم في متجر أو في السوق، من الأفضل إعطاء الأفضلية للأصناف الغذائية، حيث تعتبر الدواجن من أفضل اللحوم الغذائية لأنها تحتوي على أقل قدر من الدهون".


الفصول

في رأيه، من الأفضل تناول بعض أنواع اللحوم في الصيف (كلحوم الأبقار) الأقل دهنا، وبعضها في الشتاء (كلحم الخاروف والخنزير) الأكثر دهنا.

الاعتدال


ويضيف الطاهي أن المبدأ الرئيسي الذي يجب على محبي اللحوم الالتزام به، هو عدم الإفراط في تناول الطعام.


أسلوب الطهي


شدد الطاهي على ضرورة اختيار الطرق الصحيحة لطهي اللحوم.


وقال: "عليك أن تعرف أن الدهون الزائدة السخونة سامة وأن اللحوم المقلية غير صحية. كما يعتبر العديد من خبراء التغذية".


توازن الماء مع الدهن


يعتقد فاسيلي إميليانينكو، أنه إذا كنت تأكل اللحوم الدهنية، فأنت بحاجة إلى شرب الكثير من السوائل، مشيرا إلى أنه من حيث المبدأ، تتكون خلايانا من الدهون والماء، لذلك إذا تناولنا الكثير من الدهون وشربنا القليل من الماء، فإن لويحات الكوليسترول سوف تتشكل. وإذا شربنا كمية كافية من الماء، فسيكون توازن الماء والدهون في الجسم طبيعيًا.

 

 

 

المصدر : سبوتنك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1080688

أعراض مؤلمة يسببها نقص فيتامين B12 في زوايا الفم

organ-meats-high-iron

8 أطعمة تقدم أعلى معدل من الحديد خلافا لغيرها

man_holding_chest

ما هو الفيتامين الذي يقلل خطر الوفاة بالنوبة القلبية؟

bigstock-Foods-Highest-In-Vitamin-K-On-281514562

بحث جديد: فيتامين ك يؤثر على القلب مباشرة لكن يجب الانتباه من مصادره

Cracking_Knuckles_Hand-732x549-Thumbnail

هل طقطقة الأصابع تتسبب في الإصابة بخشونة المفاصل؟

كيفية_علاج_بثور_الوجه

منها معجون الأسنان.. 10 طرق للتخلص من بثور البشرة المفاجئة

أخبار متعلقة
1004637

نبات عشبي يتفوق على غيره في خفض مستوى ضغط الدم

طريقة-عمل-الشوكولاتة

فوائد غير متوقعة للشوكولا على القلب

1140-woman-eating-yogurt

200 غرام من الزبادي و50 غرام من الجبن يومياً للحد من خطر الإصابة بأمراض القلب -دراسة

foods-providing-low-cholesterol-diet-L2PQTBW-scaled

طريقة سهلة لخفض الكوليسترول دون دواء

knee-pain-main

علامات تحذر من أعراض ارتفاع الكوليسترول.. منها على الركبتين

b559baf187082146a7b54443fd920cc2

لمحبي قلاية البندورة.. فوائد عظيمة على قلب الإنسان