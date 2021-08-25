نصائح غير متوقعة لمحبي اللحوم الدهنية يقدمها خبير لتجنب العواقب

الوكيل الاخباري - يزيد تناول أطباق اللحوم الدهنية من مستويات الكوليسترول في الدم ويضر بجهاز القلب والأوعية الدموية، لذلك قام المتخصص والطاهي، فاسيلي إميليانينكو، بتقديم عدة نصائح بسيطة لتجنب المشاكل الصحية والخطر الجسيم.

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أخبر الشيف فاسيلي إميليانينكو راديو "سبوتنيك" بكيفية اختيار وطهي اللحوم لتجنب العواقب السلبية.



الصنف



يقول إميليانينكو: "عند اختيار اللحوم في متجر أو في السوق، من الأفضل إعطاء الأفضلية للأصناف الغذائية، حيث تعتبر الدواجن من أفضل اللحوم الغذائية لأنها تحتوي على أقل قدر من الدهون".



الفصول



في رأيه، من الأفضل تناول بعض أنواع اللحوم في الصيف (كلحوم الأبقار) الأقل دهنا، وبعضها في الشتاء (كلحم الخاروف والخنزير) الأكثر دهنا.



الاعتدال



ويضيف الطاهي أن المبدأ الرئيسي الذي يجب على محبي اللحوم الالتزام به، هو عدم الإفراط في تناول الطعام.



أسلوب الطهي



شدد الطاهي على ضرورة اختيار الطرق الصحيحة لطهي اللحوم.



وقال: "عليك أن تعرف أن الدهون الزائدة السخونة سامة وأن اللحوم المقلية غير صحية. كما يعتبر العديد من خبراء التغذية".



توازن الماء مع الدهن



يعتقد فاسيلي إميليانينكو، أنه إذا كنت تأكل اللحوم الدهنية، فأنت بحاجة إلى شرب الكثير من السوائل، مشيرا إلى أنه من حيث المبدأ، تتكون خلايانا من الدهون والماء، لذلك إذا تناولنا الكثير من الدهون وشربنا القليل من الماء، فإن لويحات الكوليسترول سوف تتشكل. وإذا شربنا كمية كافية من الماء، فسيكون توازن الماء والدهون في الجسم طبيعيًا.

المصدر : سبوتنك





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