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الأربعاء، 08-09-2021 10:01 ص

شاي توت العرعر لصحة القلب وضبط الكولسترول

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الوكيل الإخباري - «شاي توت العرعر» وصفة جديدة لذيذة، تساعد على توازن السكر، وضبط معدلات الكوليسترول، وتقليص حدة الالتهابات، وتعزيز صحة القلب.

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وتنمو أشجار العرعر في جميع أنحاء العالم، وتمنح ثمارها التوتية فوائد جمة للجسم، وقد أشار موقع «وومانز وورلد» أن عدداً من الدراسات أثبتت مدى فعالية مضادات الأكسدة المرتفعة في كل من حبات التوت على تقليص مستويات الغلوكوز.

 

وبدا على نحو محدد أكثر أنه قادر على تعزيز صحة القلب عموماً.

 

المصدر - البيان 

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