الأحد 27-12-2020
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الأحد، 27-12-2020 04:08 م

التوصل لتقنية جديدة تقضي على ارتجاع المريء إلى الأبد

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الوكيل الاخباري- توصل باحثون إلى إجراء ثوري يقوي العضلات الضعيفة في المريء؛ ما يقضي على مشكلة ارتجاع الحمض المعدي إلى الحلق إلى الأبد، ويتم الاعتماد في هذه العملية التي تستغرق 60 دقيقة على وضع أنبوب أسفل الحلق دون إحداث أي جروح في الجسم أو أي ندبات، ويمكن الاعتماد عليها في وقت مبكر من العام المقبل.

وتتم العملية عن طريق تمرير أنبوب رفيع يحمل كاميرا وأداة تُعرف باسم EsophyX  من خلال الفم، ويتم تثبيت الجهاز بين ثنيات الأنسجة في أسفل المريء فوق الصمام الموجود؛ ما يجعل من الصعب على عصارة المعدة المرور من خلاله.

ويبني الجسم بمرور الوقت طبقة جديدة من الأنسجة تدعم الصمام وتجعله أكثر فاعلية، ويقوم الإجراء على سد الفجوات بين المريء والمعدة والتي تتدفق من خلالها عصارات المعدة؛ ما يسبب الشعور بالحرقة.

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المصدر: إرم


 




 

 


 

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