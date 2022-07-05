الثلاثاء 05-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

14 ألف مسجل في المنصة الإلكترونية للبرنامج الوطني للتشغيل

محاضرة حول أسباب وعلاج مرض التصلب اللويحي بمستشفى الملك المؤسس

اتفاقية لتنفيذ حاضنة رايس بجامعة آل البيت

تهنئة الطالبة كندة محمد سامي الخصاونة بمناسبة النجاح بمعدل 98.2%

وزير العمل : نسبة الفقر في الأردن أعلى من نسبة البطالة

مراكز توافر مطعوم كورونا الأربعاء - أسماء

أوقاف الطفيلة : تجهيز 50 مركزاً لتحفيظ القرآن الكريم

نقيب أصحاب المطاعم يؤكد أن الأسعار سترتفع ويتحدث عن خطوات تصعيدية

الأردن يعزي إيطاليا بضحايا الإنهيار الجليدي

رئيس الوزراء ينعى نائب رئيس الوزراء الأسبق مروان الحمود

الثلاثاء، 05-07-2022 03:41 م

الحامل: انتبهي إلى مخاطر كثرة الجلوس

dreamstime_s_56485204


الوكيل الإخباري - يغير الحمل جسمكِ بعدة طرق، بعضها واضح، والبعض الآخر أكثر غموضاً.

اضافة اعلان


وبمجرد أن تعرفي أنكِ حامل رسميًا، سيبدأ الجميع بتقديم كل أنواع النصائح لكِ، بعضها متعلقة بالحمل، ويجب أن تستمعي إليها، والبعض الآخر لا يجب عليكِ، لكن الطريقة الوحيدة لمعرفة ما هو صحيح هي استشارة طبيبك.


وفي حين أن هناك بعض الأشياء التي يجب عليك فعلها، وعدم القيام بها أثناء الحمل، فإن بعض الإجراءات اليومية تبدو أساسية وطبيعية للغاية، حتى إنها قد لا تكون ضمن ما تفعلينه عادةً، مثل: الجلوس طوال اليوم دون حركة، على سبيل المثال.

 

الجلوس عندما يتضاعف حجم دمك
بالنسبة للحامل، لأول مرة، يمكن أن يزيد حجم دمكِ بنسبة تصل إلى 50%، إذ وخلال الفترة المبكرة من الحمل، يبدأ الدم والبلازما في الزيادة بسرعة، كما يتم ضخ الدم الزائد في جميع أنحاء جسمك للمساعدة في نمو المشيمة، التي تغذي الطفل وتعزز النمو السليم.


وتساعد زيادة إمداد الدم، أيضًا، على تحضير جسمك للولادة، بحيث يعمل الدم الزائد على حمايتك من بعض مخاطر الولادة، مثل النزيف.


ومع وجود الكثير من الدم الإضافي، يمكن أن يؤدي الجلوس لفترة طويلة إلى زيادة خطر الإصابة بجلطات الدم، كما يمكن أن يتسبب أيضًا في تراكم السوائل في الكاحلين والساقين في أواخر الحمل، ما قد يؤدي إلى التورم. ومع ذلك، يمكن أن يؤثر الوقوف كثيرًا على تدفق الدم الذي يتلقاه الطفل، ويسبب أيضًا تورم الكاحل.

 

داء السكري والجلوس أثناء الحمل
وفقًا لدراسة تتبعت أكثر من 1000 امرأة حامل ونشاطهن البدني، فإن الجلوس كثيرًا أثناء الحمل يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بسكري الحمل، وهو شكل من أشكال ارتفاع نسبة السكر في الدم يظهر أثناء الحمل.

 

ويقول الخبراء إنه من الممكن أن يزيد سكري الحمل مخاطر حدوث مضاعفات الولادة للأم والطفل، لذلك من المهم أن نقلل هذا الخطر عن طريق تقليل الوقت الذي تقضيه المرأة الحامل في الجلوس.


وكما هي الحال مع العديد من الأشياء في الحياة، يعد التوازن أثناء الحمل أمرًا أساسيًا، لذا حاولي الوقوف والجلوس والمشي قليلاً كل يوم، وحاولي إيجاد وقت لرفع قدميك والراحة في وقت لاحق من الحمل لتقليل  التورم ومساعدتك على الاسترخاء.

 

زهرة الخليج 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
تمارين رياضية فعالة تساعد على إخفاء السيلوليت - صورة رئيسية وصورة اولى

تمارين رياضية فعالة تساعد على إخفاء السيلوليت

7371221-257635106

طفلك الرضيع لا يزيد وزنه؟.. هذه هي الأسباب

cells-17886

تغييرات صامتة قد تدل على السرطان ينبغي فحصها في أقرب وقت ممكن

bea7b822-6676-40ba-9fb8-1135078cf12c

6 أطعمة خارقة يمكن أن تفعل المعجزات لصحتك

320163010404726 (1)

هذه الأطعمة تحتوي على نسبة عالية من هرمون النوم

628c96d7423604389f00745d

ما مقدار الوقت لمشاهدة التلفزيون دون المخاطرة بصحة القلب؟