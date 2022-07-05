الحامل: انتبهي إلى مخاطر كثرة الجلوس

الوكيل الإخباري - يغير الحمل جسمكِ بعدة طرق، بعضها واضح، والبعض الآخر أكثر غموضاً.

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وبمجرد أن تعرفي أنكِ حامل رسميًا، سيبدأ الجميع بتقديم كل أنواع النصائح لكِ، بعضها متعلقة بالحمل، ويجب أن تستمعي إليها، والبعض الآخر لا يجب عليكِ، لكن الطريقة الوحيدة لمعرفة ما هو صحيح هي استشارة طبيبك.



وفي حين أن هناك بعض الأشياء التي يجب عليك فعلها، وعدم القيام بها أثناء الحمل، فإن بعض الإجراءات اليومية تبدو أساسية وطبيعية للغاية، حتى إنها قد لا تكون ضمن ما تفعلينه عادةً، مثل: الجلوس طوال اليوم دون حركة، على سبيل المثال.

الجلوس عندما يتضاعف حجم دمك

بالنسبة للحامل، لأول مرة، يمكن أن يزيد حجم دمكِ بنسبة تصل إلى 50%، إذ وخلال الفترة المبكرة من الحمل، يبدأ الدم والبلازما في الزيادة بسرعة، كما يتم ضخ الدم الزائد في جميع أنحاء جسمك للمساعدة في نمو المشيمة، التي تغذي الطفل وتعزز النمو السليم.



وتساعد زيادة إمداد الدم، أيضًا، على تحضير جسمك للولادة، بحيث يعمل الدم الزائد على حمايتك من بعض مخاطر الولادة، مثل النزيف.



ومع وجود الكثير من الدم الإضافي، يمكن أن يؤدي الجلوس لفترة طويلة إلى زيادة خطر الإصابة بجلطات الدم، كما يمكن أن يتسبب أيضًا في تراكم السوائل في الكاحلين والساقين في أواخر الحمل، ما قد يؤدي إلى التورم. ومع ذلك، يمكن أن يؤثر الوقوف كثيرًا على تدفق الدم الذي يتلقاه الطفل، ويسبب أيضًا تورم الكاحل.

داء السكري والجلوس أثناء الحمل

وفقًا لدراسة تتبعت أكثر من 1000 امرأة حامل ونشاطهن البدني، فإن الجلوس كثيرًا أثناء الحمل يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بسكري الحمل، وهو شكل من أشكال ارتفاع نسبة السكر في الدم يظهر أثناء الحمل.

ويقول الخبراء إنه من الممكن أن يزيد سكري الحمل مخاطر حدوث مضاعفات الولادة للأم والطفل، لذلك من المهم أن نقلل هذا الخطر عن طريق تقليل الوقت الذي تقضيه المرأة الحامل في الجلوس.



وكما هي الحال مع العديد من الأشياء في الحياة، يعد التوازن أثناء الحمل أمرًا أساسيًا، لذا حاولي الوقوف والجلوس والمشي قليلاً كل يوم، وحاولي إيجاد وقت لرفع قدميك والراحة في وقت لاحق من الحمل لتقليل التورم ومساعدتك على الاسترخاء.

زهرة الخليج